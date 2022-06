Capuano e i problemi con la carta di credito per prenotare il viaggio a Mosca

Missione Salvini a Mosca, nei guai Capuano il suo consulente

Antonio Capuano, il discusso consigliere di Matteo Salvini, protagonista della vicenda della missione del leader della Lega a Mosca per incontrare Lavrov e tentare di far cessare la guerra in Ucraina, è finito nel mirino dell'Antiriciclaggio. Il motivo - si legge sulla Verità - è legato a sostanziosi trasferimenti di denaro dal Kuwait e dalla Romania verso l'Italia. Attenzionata anche la compagna, la modella camerunese Madeleine Mbone. Emergono anche retroscena sull'organizzazione del viaggio a Mosca, che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi dal 3 al 7 maggio, con l'incontro già fissato in agenda con il ministro degli Esteri russo Lavrov, si sarebbero visti a pranzo il 6 maggio. Poi però per problemi di visto, il viaggio sarebbe stato riprogrammato dal 29 al 31 maggio. Salvini avrebbe dovuto incontrare anche Medvedev, il vicepresidente del consiglio di sicurezza della federazione russa, l'uomo che si è recentemente augurato la "sparizione degli Occidentali".

La mattina del 27 maggio - prosegue la Verità - in Vaticano si è tenuto l'incontro tra il cardinale Parolin e Salvini, a cui avrebbe presenziato anche Capuano e nel quale si sarebbe parlato della trasferta del leader della Lega a Mosca. Al momento del pagamento con la carta di credito per il viaggio in Russia, però, Capuano avrebbe avuto difficoltà con la carta e la sua transazione non sarebbe andata a buon fine. In suo soccorso sarebbe intervenuto Oleg Kostyukov, il primo segretario dell'ambasciata russa, che avrebbe incontrato due volte Capuano il giorno della visita in Vaticano. Sarebbe stato lui ad acquistare i biglietti per conto del consulente di Salvini, cifra che poi l'avvocato gli avrebbe rimborsato. Giri di denaro che sono sotto la lente d'ingrandimento dell'Antiriciclaggio.

