Carceri, Gratteri sulle case dell'amore. "Così i boss si manderanno pizzini"

Carceri, Gratteri: "Il governo non fa le riforme che servono"

Le "case dell'amore" in carcere scatenano il dibattito politico. La decisione del governo di sbloccare 28 mln di euro da destinare alla costruzione di mini appartamenti atti a soddisfare i bisogni sessuali dei detenuti, anche per quelli sottoposti al carcere duro, non è piaciuta a molti. A lanciare l’allarme è stato il procuratore anti ‘ndrangheta Nicola Gratteri, preoccupato - si legge sul Fatto Quotidiano - che in queste casette, non video-sorvegliate, potranno arrivare o uscire messaggi della criminalità organizzata: "Purtroppo la politica non sta facendo le riforme che servono. Questo governo ha stanziato 28 milioni di euro, nel momento in cui non ci sono soldi, per costruire le case dell’amore", ha detto al Costanzo Show.

Duro lo scontro tra Lega e Pd al Senato dove, in commissione Giustizia, - prosegue il Fatto - si trova un ddl che tratta della sessualità dei detenuti, relatrice la dem Monica Cirinnà, responsabile nazionale Diritti dei dem. La lite politica all’interno della maggioranza si spiega con lo sblocco di una cifra di tutto rilievo per un progetto non certo ritenuto una priorità. Per il presidente della Commissione, Andrea Ostellari (Lega), il Pd "non smette di sostenere iniziative ideologiche ignorando le priorità del Paese" e aggiunge: "I soldi dei cittadini vanno spesi prima di tutto per il corpo di Polizia Penitenziaria, costretto a lavorare sotto organico".

