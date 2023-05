Caro affitti, la Sx s'improvvisa paladina ma le vale: Schlein contestata

Caro affitti, Elly Schlein contestata a Roma: "Il Pd qui non è gradito, non vogliamo passerelle. A che titolo venite qui?”

Non poteva mancare la solita strumentalizzazione di Pd e M5S riguardo alla “protesta delle tende”. Ora la sinistra corre a baciare la pantofola degli studenti in tenda che protestano per il caro-affitto. Il problema è senza dubbio reale e data da molto tempo. Intorno alle università esistono delle vere e proprie bolle speculative che si gonfiano oltretutto in certi mesi dell’anno, quando l’attività accademica è più intensa e la presenza è indispensabile. Ad esempio, a Roma, intorno alle tre università di Sapienza, Tor Vergata e Ostiense esistono delle zone che hanno prezzi assolutamente fuori controllo.

Il ministro Giuseppe Valditara aveva indicato il fenomeno come caratteristico delle città amministrate dalla sinistra, mentre Anna Maria Bernini aveva preso le distanze: “L’attacco ai sindaci di sinistra? Polemica inutile…”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala per non rimanere indietro ha esternato: “Il problema del caro affitti è uno dei temi caldi del momento. Molti studenti universitari negli ultimi giorni hanno protestato in diverse città come Milano, Roma e Torino. La questione ha attirato l'attenzione della politica ma non sono mancate le polemiche".

E poi ancora: "Valditara non ha nemmeno le competenze per parlare e non so perché parla. Stamattina ho sentito la ministra Bernini che mi ha detto che lunedì quando torna a Roma farà una convocazione. Le ho chiesto di convocare i sindaci delle principali città. Ne ho parlato anche questa mattina con Gualtieri, i rettori e i ragazzi”.

Giuseppe Conte, in versione masaniello, si è letteralmente fiondato alla Sapienza appiccicandosi alle coreografiche tendopoli. Mentre partivano i cori un po’ sfottenti di “discorso, discorso!”, Conte si è immedesimato zelighianamente nel nuovo ruolo di” avvocato delle tende” e ha declamato: “Per fronteggiare il tema del caro affitti ci sono i fondi del Pnrr: all’Europarlamento hanno votato la possibilità di distrarli per nuovi armi e munizioni. No, utilizziamoli per asili nido e housing studentesco”. Da scaltro retore Conte ha quindi pizzicato il tema del pacifismo, che è dal 1965 in voga nelle università mondiali ed italiane in particolare. Solo che allora il bersaglio era il presidente Usa Lyndon Johnson e la guerra in Vietnam, ora è Giorgia Meloni e la guerra in Ucraina.