Bollette, come risparmiare. I trucchi per pagare meno le bollette

Bollette, ecco come pagare meno



Esplode il caro bollette, nonostante i tentatvi del governo di frenare gli aumenti.

Ecco come risparmiare.

L'accordo tra associazioni dei consumatori e EniMentre il Governo prepara un “intervento di ampia portata” sulle bollette, le associazioni dei consumatori riconosciute, quali Federconsumatori, hanno siglato un accordo con Eni Gas e Luce per la rateizzazione degli importi fatturati ai clienti. Le condizioni - si legge su https://www.lanazione.it/ - sono migliori rispetto alla possibilità definita dalla delibera dell'Autorità di suddividere in dieci rate le bollette emesse dal 1 gennaio al 30 aprile 2022. In attesa di altri accordi simili, i clienti degli altri fornitori potranno invece aderire all'agevolazione introdotta dal governo che consente appunto di pagare in dieci rate, senza interessi, le fatture di luce e gas. L'agevolazione non è automatica, ma occorre rispondere alla comunicazione che riceveranno i cittadini che non hanno pagato la bolletta. Ecco come funziona.

I beneficiari

Possono rateizzare le bollette tutti i clienti finali domestici sia nel mercato libero che in quello tutelato. L'agevolazione vale sia per la luce che per il gas.

Quando arriva il sollecito

In caso di inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, nella lettera di sollecito il fornitore di gas o luce è tenuto a informare il cliente he può pagare la bolletta rateizzandone l'importo.

Il piano di rateizzazione

Il piano di rateizzazione degli importi deve prevedere la stessa periodicità della fatturazione ordinaria (per esempio se la bolletta è bimestrale, il pagamento delle rate sarà ogni due mesi) e il numero di rate deve essere pari almeno al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi. Infine, la prima rata sarà pari a metà dell'importo totale, mentre il restante 50 per cento sarà recuperato nelle rate successive, di uguale importo. Se l’importo di ciascuna rata risulta inferiore a 50 euro, il numero delle rate potrà essere ridotto, ma non dovrà essere comunque inferiore a due. Fornitore e cliente possono comunque negoziare anche un diverso accordo.