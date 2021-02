Casaleggio: "Di Battista fondamentale al M5S, molti devono i loro posti a lui"

"Alessandro e' fondamentale per il Movimento. E' una persona che stimo, in grado di portare avanti con coerenza i principi e le battaglie del M5s. Anche grazie a lui e alla sua passione durante questi anni, oggi molti siedono in posizioni importanti nelle istituzioni. Questa sua scelta dimostra per l'ennesima volta l'onesta' intellettuale di Alessandro ed e' proprio di questa coerenza che ha bisogno il Movimento. Chi oggi guida l'azione politica del M5S dovra' fare in modo di non gestire questo momento con arroganza oppure la larga parte contraria alla scelta di ieri potrebbe allontanarsi". Lo scrive su Facebook Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau. "Spero che tutti coloro che hanno a cuore il Movimento lavorino per creare le condizioni perche' persone come Alessandro possano sentirsi a casa nel Movimento 5 Stelle", conclude.