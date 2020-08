Casalino, scivolone a Genova. Conte incontra Sansa dopo il Ponte Morandi

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato venerdì pomeriggio a Genova Ferruccio Sansa, candidato alla presidenza della Regione Liguria per M5S e Pd. L'incontro, informale, è avvenuto in un bar di piazza Masnata nel quartiere di Sampierdarena, al termine delle celebrazioni del secondo anniversario del Ponte Morandi, ed è durato circa mezz'ora. Il cuore dell'incontro sarebbe stata una chiacchierata sui temi genovesi e liguri e sul rilancio del territorio e del paese.

Ma l'episodio sembra essersi tramutato in uno scivolone anche per il portavoce del premier. Rocco Casalino. Sull'opportunità dell'incontro si è scatenata però una polemica, "Loro hanno una morale superiore: non fanno mai campagna elettorale, non fanno campagna elettorale viaggiando con i voli di Stato. Loro vanno sempre d'accordo e nessuno ha mai parlato male dei propri compagni di lista. Questo succede solo nel centrodestra, il centro sinistra e in particolare il centro sinistra di questa regione con la nuova conformazione arcobaleno che ha assunto, ha una superiorita' morale indiscutibile". Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, candidato per il secondo mandato, commentando l'incontro informale avvenuto oggi tra il premier Giuseppe Conte e Ferruccio Sansa, candidato alla presidenza della Liguria per la compagine giallorossa, avvenuto dopo la cerimonia per l'inaugurazione della Radura della Memoria. "Non vedo come si possa anche solo immaginare che oggi - aggiunge ironicamente Toti - ci sia stato qualcosa di simile a una campagna elettorale".