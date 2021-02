Casini ricoverato in ospedale per Covid: non voterà la fiducia a Draghi

"Auguri di pronta guarigione" a Pier Ferdinando Casini sono stati espressi, in apertura della seduta del Senato, dalla presidente Elisabetta Casellati. L'aula ha sottolineato con un applauso. "A nome di tutti invio gli auguri al senatore Pier Ferdinando Casini di buona guarigione: e' in ospedale e non e' qui con noi oggi"., ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati prima di dare la parola al presidente del Consiglio Mario Draghi. Le sue parole sono state seguire dall'applauso unanime dell'Assemblea di Palazzo Madama.

"Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida". Così Pier Ferdinando Casini, pochi giorni fa, in collegamento da casa con L'aria che tira, su La7, aveva annunciato di aver contratto il Coronavirus. "Stamattina l'ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l'erba cattiva non muore mai", aveva aggiunto l'ex presidente della Camera.