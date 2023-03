Caso Ciro Grillo, Santoro prende le sue difese ma si dimentica di Mannino

Caso Ciro Grillo e la difesa di Santoro, Mannino venne travolto da processi lunghi e da una "non breve detenzione". Il commento

"Il figlio di Grillo aspetta giustizia da quattro anni. Sono ragazzini…..". Così, più o meno, Michele Santoro a Di Martedì, su La7. Vorrei ricordare all’ex conduttore Rai che la madre della vittima della presunta violenza, in Sardegna, nel villone del comico (padre di un maggiorenne), ha detto: “Da allora, mia figlia è un corpo, che cammina…”. Perchè non dar voce anche alla giovane e ai suoi familiari?

Condivisibile la richiesta, da parte di Santoro, di una giustizia più rapida e giusta. Erga omnes. Non ricordo un’analoga richiesta, o forte sdegno espresso dal giornalista nei confronti del lungo calvario, patito da Calogero Mannino, che venne travolto, mentre era in ascesa nella DC, da una lunghissima serie di processi, e da una non breve detenzione, con l’accusa di “concorso esterno in associazione mafiosa”.

Il primo procedimento, a carico dell’ex ministro, venne aperto nel remoto 1991. La sentenza di assoluzione, “per non aver commesso il fatto”, è arrivata, in appello, il 22 luglio 2019 e confermata dalla Corte di Cassazione l'11 dicembre 2020.