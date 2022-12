Caso Copasir, Renzi cita in giudizio Travaglio e Il Fatto Quotidiano

Renzi contro Travaglio, secondo una nota di Iv la notizia non corrisponde al vero

Matteo Renzi ha citato in giudizio "Il Fatto Quotidiano" e il direttore Marco Travaglio per la frase "Renzi spiattella un segreto del Copasir". La frase incriminata è apparsa sulla copertina del 6 dicembre del "Fatto" in edicola e recita così: "Open: Renzi spiattella un segreto del Copasir. La lettera del pm turco nel libro del senatore, che non poteva averla"

In una nota diffusa dall'ufficio stampa di Italia Viva si legge: "Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di adire in giudizio "Il Fatto Quotidiano" e il direttore Marco Travaglio per la frase "Renzi spiattella un segreto del Copasir". La notizia non corrisponde al vero. Il senatore Renzi tuttavia si compiace per la inedita attenzione della redazione de “Il Fatto Quotidiano” alla critica verso chi diffonde notizie coperte da segreto istruttorio, rappresentando questa svolta de Il Fatto un interessante passo in avanti verso nuove frontiere di civiltà giuridica".

L'articolo racconta che nell’ultima edizione del suo libro “Il mostro”, a pagina 17, Renzi ha pubblicato una lettera che il pubblico ministero Luca Turco ha spedito l’8 marzo 2022 a un comitato che gli aveva chiesto gli atti dell’inchiesta sulla Fondazione Open.

Secondo il leader di Italia Viva quei documenti non potevano essere trasmessi perché una sentenza della Corte di Cassazione ne ordinava la restituzione agli indagati, cioè a Marco Carrai. I pm Luca Turco e Antonino Nastasi sono stati denunciati a Genova da Matteo Renzi e Marco Carrai. La procura ha contestato il reato di abuso d’ufficio e poi ha chiesto l’archiviazione.