Caso Pozzolo, Renzi all'attacco: "Che ci faceva al veglione con una pistola?"

Pozzolo, le opposizioni chiedono a Meloni di prendere provvedimenti. Esplode il caso politico

Il caso Pozzolo è esploso, la vicenda segue due strade parallele. Quella giudiziaria per accertare i fatti, ma è esplosa anche quella politica. Le opposizioni sono andate all'attacco della premier per l'ennesima vicenda che coinvolge il suo partito. "Giorgia Meloni chiarisca subito quali provvedimenti intende prendere nei confronti del deputato Pozzolo di Fratelli d’Italia, che va alle feste con la pistola carica in tasca e finisce per ferire una persona". Lo dichiara la segretaria Pd Elly Schlein. Ancora più duro il commento di Matteo Renzi sull'incredibile vicenda del Capodanno nel Biellese, festa in cui era presente anche il sottosegretario Delmastro.

"Ma che ci fanno gli agenti della scorta al cenone? – si chiede Renzi – E i parenti degli agenti della scorta? E soprattutto: ma perché portare le pistole alla festa di capodanno in presenza di deputati e di membri del Governo? Quella della Meloni - prosegue Renzi - non è una classe dirigente: sono inadeguati, incapaci, impresentabili. E pericolosi, innanzitutto per se stessi. Se questo è il modo con il quale iniziano l’anno, figuratevi cosa potrà accadere in questo 2024. In attesa che tolgano il porto d’armi al deputato pistolero, mi auguro che Delmastro se ne vada il prima possibile dal Governo. Mentre gli italiani giocano a Risiko e storpiano le canzoni di Baglioni e de Gregori, il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia spara!".