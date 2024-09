Caso Sangiuliano, Boccia a La7: "Dimissioni necessarie dopo la tempesta mediatica, ma non sono felice. Meritava quel posto"

Sangiuliano si dimette da ministro della Cultura, l'intervista di Boccia a "In Onda" (La7)

Mentre Sangiuliano, ora ex Ministro della Cultura, ha presentato le sue dimissioni a Meloni, dopo giorni di smentite sulla sua eventuale uscita, Maria Rosaria Boccia è un fiume in piena. L'influencer campana, in un'intervista esclusiva con Marianna Aprile e Luca Telese per la trasmissione "In Onda" su La7, ha dichiarato: "Non sono assolutamente contenta per le dimissioni di Sangiuliano, è una persona competente, meritava quella carica". "Le scuse del ministro? Io voglio le scuse dall'uomo, per me e la mia famiglia. Il ministro dovrà poi scusarsi con il governo e con il popolo italiano, non con me. È lui che mi ha messo sulla pubblica piazza, io non ero né un personaggio politico, né un personaggio dello spettacolo: fino a 10 giorni fa nessuno mi conosceva e la mia vita era fantastica". Una vita che ora, dice Boccia, "non è proprio semplice".

GUARDA I VIDEO