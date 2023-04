Caso Uss, Nordio: "Stravagante che avrei potuto impugnare la decisione dei pm"

Caso Artem Uss, il ministro Nordio respinge le accuse della magistratura

"Il ministero non ha competenza ne' oneri di 'controllo' su provvedimenti giurisdizionali adottati da una corte" ed è "singolare" che da taluni "si affermi" che proprio il ministero della Giustizia "sarebbe dovuto intervenire" per limitare la decisione della corte di appello di Milano sul caso di Artem Uss. Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella informativa urgente del governo alla Camera sul caso della fuga dell'imprenditore russo dai domiciliari, rispondendo implicitamente alle "accuse" mosse dalla magistratura milanese. "La legge assegna al ministero unicamente potere di revoca della misura cautelare, perché il ministero è completamente estraneo al processo e non è parte processuale".

"Questo ministro ha infatti pienamente rispettato i dettami di legge esercitando il proprio potere di iniziativa con una nota attraverso cui comunicava alla corte di appello di Milano, al ministero dell'Interno la propria volontà di richiedere il mantenimento della custodia cautelare in carcere nei confronti di Uss per assicurare la consegna di costui alle autorità statunitensi".