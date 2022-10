Che cosa fa e che ruolo ha il Parlamento europeo?

Parlamento europeo che cosa fa

Il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE eletta direttamente dai cittadini europei e contribuisce a garantire la legittimità democratica del diritto europeo. E' composto dai rappresentanti dei cittadini dell'Unione eletti a suffragio universale diretto con un mandato di cinque anni. Il ruolo dei parlamentari europei è quello di garantire il funzionamento democratico delle istituzioni dell'UE e rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo. Il Parlamento europeo è attualmente composto da 705 deputati di cui 76 italiani e rappresenta in totale circa 450 milioni di persone.

I deputati al Parlamento europeo si riuniscono in gruppi politici e sono organizzati non per nazionalità bensì per affinità politiche. Vi sono attualmente 7 gruppi politici al Parlamento europeo. Un gruppo politico è composto da un numero minimo di 25 deputati e rappresenta almeno un quarto degli Stati membri. Un deputato non può aderire a più gruppi politici. I deputati che non aderiscono a nessun gruppo politico sono noti come deputati non iscritti. Il Parlamento si riunisce in seduta plenaria tutti i mesi (salvo in agosto) a Strasburgo, nel corso di una seduta di quattro giorni (dal lunedì al giovedì). Le tornate aggiuntive si tengono invece a Bruxelles. L'attuale presidente del Parlamento europeo è Roberta Metsola.

Parlamento europeo ruolo

Il Parlamento europeo esercita, come ogni Parlamento nazionale, tre poteri fondamentali: il potere legislativo, il potere di bilancio e quello di controllo democratico sull'esecutivo. Le competenze del Parlamento europeo sono aumentate con il Trattato di Lisbona, in vigore dall'1 dicembre 2009. Vediamoli più dettagliatamente.

Potere legislativo: il Parlamento europeo è responsabile dell'adozione della legislazione dell'Unione insieme al Consiglio (i rappresentanti dei governi degli Stati membri UE). Nel quadro della procedura legislativa ordinaria (codecisione) le due istituzioni agiscono su un piano di parità in veste di co-legislatori. Vi sono questioni - ad esempio, la fiscalità - sulle quali il Parlamento svolge soltanto un ruolo consultivo; in alcuni casi la consultazione del Parlamento è obbligatoria, e il Consiglio non ha la facoltà di decidere autonomamente.

Potere di bilancio: il Parlamento europeo condivide con il Consiglio il potere di decidere sull'intero bilancio annuale dell'Unione europea, sul quale ha l'ultima parola. Il Parlamento esercita un controllo democratico per garantire che la Commissione e le altre istituzioni gestiscano correttamente i fondi europei.



Potere di controllo: Il Parlamento europeo ha un ruolo di controllo democratico sulle altre istituzioni europee. Ad esempio, ha il diritto di eleggere o respingere la Commissione europea e di eleggere il candidato Presidente della CE (designato dagli Stati membri). Ha il potere di censurare e far dimettere la Commissione e ne assicura il controllo democratico. Il Parlamento può chiedere alla Corte di avviare un'azione contro la Commissione o il Consiglio ove essi abbiano operato in modo difforme dallo spirito della legislazione UE. Con il Consiglio, può chiedere alla Corte di giustizia di istituire tribunali specializzati. Il Parlamento elegge il Mediatore europeo che esamina le denunce di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organi dell'UE; riceve, esamina e decide sulle petizioni inviate dai cittadini europei, e può creare una commissione di controllo per verificare se gli Stati membri hanno violato la legislazione europea.