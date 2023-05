Chi è Carlo Cottarelli, l'economista di cui il Pd si è finalmente liberato

Pd, Cottarelli annuncia non solo l’uscita dal Pd ma proprio dal Senato. Il commento

Le segreterie dei governi mondiali hanno vissuto un brutto weekend. Cosa sarà mai successo, uno si chiede? Esplosioni nucleari mattutine in zone di guerra? Tensioni Cina – Usa per Taiwan? Niente di tutto questo. La notizia bomba che ha buttato giù dal letto i potenti della Terra è un’altra: Carlo Cottarelli si dimette. Ma chi è Cottarelli? È la domanda che sorge garrula a chiunque sia interessato alle sorti dell’umanità. Ma come? È stato dal 2013 al 2014 “Commissario straordinario di Governo per la revisione della spesa pubblica”, meglio noto come “mister spending review”, su indicazione di Enrico Letta.

Laureato in Economia a Siena si è masterizzato come un dvd alla famosa School of Economics di Londra. Dal 1988 lavora per il Fondo monetario internazionale. Dopo esser estato nominato nell’esecutivo del FMI ha lasciato la carica istituzionale italiana. Professorone alla Bocconi di Milano, deve la sua fama e i suoi problemi esistenziali al fatto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per mettere prescia a Salvini e Di Maio il 28 maggio 2018 gli dà l’incarico di formare un governo tecnico a cui è costretto a rinunciare il 31 maggio. La motivazione della rinuncia è che: “si sono nuovamente create le condizioni per un governo politico”.