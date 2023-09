Chi è Gaia Saponaro, moglie di Guido Crosetto. La passione per gli scacchi e..

Chi è Gaia Saponaro, moglie di Guido Crosetto

Dopo lo sfogo su Twitter del marito Guido Crosetto (per la pubblicazione delle loro foto in vacanza in Sardegna), molti si sono domandati: chi è Gaia Saponaro, la moglie del ministro della Difesa (e dal cui matrimonio sono nati due figli)?

"Cresciuta con la passione per la ginnastica artistica e per gli scacchi, ha nel curriculum due lauree (una in economia aziendale e una in International management) e un Master in Business Administration - spiega il Corsera - Ha studiato a Londra e vanta una lunga esperienza lavorativa ad Hong Kong e Sydney".

Fra le passioni di Gaia Saponaro "c’è anche quella del vino, tanto da conseguire il secondo livello WSET award in wines, un prestigioso riconoscimento nel settore", scrive il quotidiano di Rcs.

Che lavoro fa Gaia Saponaro, la moglie di Guido Crosetto

Gaia Saponaro lavora nella direzione del Food & Beverage del ristorante Don Pasquale Restaurant & Bar a Roma — uno dei tanti incarichi che ha ricoperto per importanti catene alberghiere tra cui Marriott e Jk.