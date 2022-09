Chi sono e quanto guadagnano i senatori a vita? Quanti ce ne sono in Italia? Scoprilo nel nostro approfondimento

L'articolo 59 della Costituzione prevede la nomina dei senatori a vita. Si tratta spesso di soggetti che non fanno propriamente parte della vita politica per ma che si sono distinti per l'apporto dato alla società. Ma nello specifico chi sono i senatori a vita e quanto guadagnano?

Chi sono i senatori a vita

I senatori a vita si distinguono in "senatori di diritto e a vita", ovvero gli ex Presidenti della Repubblica che ottengono automaticamente la nomina una volta ultimato il mandato, e "senatori a vita di nomina presidenziale". Come specifica la Costituzione: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque".

Entrambe le categorie hanno le stesse funzioni di chi ha la carica di senatore con mandato elettivo a termine. Dato che però non sono soggetti a rinnovo a seguito delle elezioni 2022 restano in carica fino al decesso, rinuncia o destituzione secondo i classici meccanismi previsti per qualsiasi membro del parlamento.

Nel 2022 sono in carica 6 senatori a vita:

il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano

Mario Monti (nominato da Napolitano)

Elena Cattaneo (nominata da Napolitano)

Renzo Piano (nominato da Napolitano)

Carlo Rubbia (nominato da Napolitano)

Liliana Segre (nominata da Mattarella)

Stipendio senatore a vita: a quanto ammonta

L'indennità parlamentare di un senatore a vita è la stessa dei loro colleghi alla Camera (qui maggiori dettagli). Il loro stipendio, che si aggiunge alle entrate derivanti dalla loro professione, è pari a 5,304,98 euro netti a cui si aggiunge una diaria di 3.500 euro, da cui vengono sottratti 206,58 euro per ogni giorno di assenza. E' considerato presente il senatore che partecipa almeno al 30% delle votazioni giornaliere. Ai senatori a vita spettano poi rimborsi spese di 4.180 euro per l'esercizio del mandato e di 1.650 euro al mese forfettari per telefonia e trasporti.

Link utili:

Costituzione italiana: www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-i/articolo-59#:~:text=E%60%20senatore%20di%20diritto%20e%20a,%2C%20scientifico%2C%20artistico%20e%20letterario.