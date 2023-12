Chiara Appendino, dalla Juve alla politica: chi è il nuovo vicepresidente M5S

M5S, Chiara Appendino eletta vicepresidente del partito. Dagli iscritti via libera anche ai comitati tematici. Tridico in lista per le Europee

Chiara Appendino è la nuova vicepresidente del Movimento Cinque Stelle. L'ex sindaca di Torino prende il posto di Alessandra Todde, ex sottosegretaria allo sviluppo economico e adesso candidata in accordo con il Partito democratico alla presidenza della Regione Sardegna. Appendino ha ricevuto 18.503 sì e 854 no. L’ex sindaca di Torino figurava come unica candidata alla carica. È stata approvata anche la proposta di destinare "un milione di euro delle restituzioni" degli eletti M5s "alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione di maggio 2023".

L’assemblea virtuale era chiamata a votare anche per il rinnovo dei comitati nazionali previsti dallo statuto nonché l’istituzione dei comitati politici previsti in via facoltativa e l’elezione dei rispettivi componenti. Confermato il tesoriere uscente Claudio Cominardi. Sempre in chiave elettorale è da segnalare l’ingresso al vertice del Comitato per la formazione e l’aggiornamento dell’ex presidente Inps Pasquale Tridico, che viene dato in lista per le Europee.

Chi è Chiara Appendino, nuovo vicepresidente del partito M5S

Nata nel 1984, l'ex sindaca di Torino ha "tradito" la città sabauda d'origine solo ai tempi dell'università; in particolare, per frequentare la Bocconi di Milano, dove Appendino ha conseguito con il massimo dei voti entrambi i cicli di istruzione: quello triennale in International Economics and Management e quello specialistico in Amministrazione, Finanza e Controllo. Poliglotta (dichiara di parlare correntemente 5 lingue), oggi la neo-vicepresidente del partito pentastellato è sposata e madre di due figli: Sara e Andrea.

Quanto alla carriera professionale, Appendino ha iniziato a collaborare fin dall'ultimo anno di università con la Juventus Football Club Sp.A, dove ha lavorato per oltre due anni, per poi dedicarsi all’azienda di famiglia, come responsabile della pianificazione e controllo.

Sul fronte politico, invece, la 39enne si è avvicinata all'attività politica nel 2010 e, l’anno successivo, è stata eletta in Consiglio Comunale con il M5S. Cinque anni dopo, nel 2016, si è candidata a sindaca e sono diventata la prima donna sindaco direttamente eletta nella storia della città.

Dopo il mandato da prima cittadina, ha iniziato a ricoprire la carica di vice presidente della Federazione Italiana Tennis, oltre ad essere la coordinatrice dell'area formazione del M5S.