Cnel, il "vecchio carrozzone" guidato da Brunetta è sempre più ricco. Piovono aumenti di stipendio da 30mila €

Cnel, stipendi d'oro e aumenti a doppia cifra. Dentro l'ex "vecchio carrozzone inutile" guidato da Brunetta

Il Cnel si è salvato dal referendum indetto da Matteo Renzi e ora il "vecchio carrozzone" non solo non chiude ma è anche sempre più ricco, continuano ad aumentare le risorse a disposizione dell'ente diretto dall'ex ministro Renato Brunetta. Tanto che al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - in base a quanto risulta a Il Fatto Quotidiano - sembra già essere arrivato il Natale, visti i ricchi benefit distribuiti. Dopo la variazione di bilancio approvata nelle scorse settimane non si bada a spese. L’ultima? Per la fedelissima di Brunetta Stefania Profili. Già - in base a quanto risulta a Il Fatto - percepiva 95 mila euro lordi l’anno come capo della segreteria del presidente: a far data 1 settembre ne prenderà altri 30 mila come segretaria personale di Brunetta.

Stessa persona e stessa stanza ma gli stipendi diventano due. Anche la figlia di Stefania Profili ossia Giulia Mancini lavora a Villa Lubin e ha visto pure lei - sempre in base a quanto risulta a Il Fatto - aumentare l’iniziale emolumento che è passato in pochi mesi da 20 mila a 30 mila euro anche se l’incarico di consigliere per la comunicazione istituzionale è rimasto lo stesso. E non è cosa da poco, perché per Mancini il Cnel è solo un dopo lavoro con cui arrotonda lo stipendio di 90 mila euro che percepisce come dirigente al Formez: vi era arrivata, piazzandosi prima in graduatoria, grazie al concorso bandito dal centro servizi che risponde al Dipartimento per la Funzione pubblica quando Brunetta era ministro della Pubblica amministrazione e lei responsabile della sua comunicazione.