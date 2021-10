Colle, il Mattarella bis batte Draghi. Tra gli altri in corsa, Berlusconi 1°

Corsa al Quirinale. Quota 100 e reddito di cittadinanza. Su Affaritaliani.it il sondaggio di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.



Gli italiani preferiscono il Mattarella bis a Mario Draghi come presidente della Repubblica. L'attuale Capo dello Stato risulta primo in graduatoria con il 23,6% contro il 18,7 con il premier.



Escludendo Mattarella e Draghi, primo in classifica come preferito dagli italiani al Quirinale è Silvio Berlusconi. In seconda posizione Paolo Gentiloni, seguito da Liliana Segre e Marta Cartabia.



Il 51,3% degli italiani si dice contrario alla cancellazione di Quota 100, favorevole il 48,7%. Il 54,3% del campione, poi, afferma di essere favorevole alla conferma del reddito di cittadinanza, contrario il 45,7%.