Collegi Cdx, idea choc di Berlusconi: un terzo FdI, un terzo Lega, un terzo Fi

Elezioni politiche 2022, l'idea di Silvio Berlusconi sui collegi uninominali

Il tema chiave nel Centrodestra, in vista delle elezioni del 25 settembre, è la definizione dei criteri con i quali comporre le candidature unitarie nei collegi uninominali, 200 in tutto tra Camera e Senato con il Rosatellum. Fratelli d'Italia punta a utilizzare gli ultimi sondaggi dicendo che è sempre stato il metodo utilizzato finora.

La Lega vorrebbe un sistema misto tra sondaggi e risultati elettorali del 2018 e quindi rappresentanza nel Parlamento uscente. Clamorosa la proposta di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, ha in testa lo schema un terzo, un terzo, un terzo con Fi che si fa carico anche di Noi con l'Italia (Lupi) e Udc. La Lega potrebbe anche accettare questo schema se il Carroccio avesse la maggioranza di collegi al Nord.

Ma per FdI è un boccone amarissimo da digerire. Alle obiezioni del partito di Giorgia Meloni da Fi ricordano l'arma in mano a Berlusconi, le sue televisioni. Sempre una presenza forte e continua sui talk popolari delle reti Mediset, Meloni rischia di ridimensionarsi. In qualche modo anche questo tema non proprio politico al tavolo dei leader.