Come fare per entrare in politica?

Come diventare politico: quali competenze si devono avere

Non esiste un percorso definito per diventare un politico o che permetta di avere una carriera assicurata in questo ambito. Si può però dire che servano alcune caratteristiche caratteriali e competenze come:

Passione per la politica

Interesse per questioni economiche, social, fiscali e amministrative del Paese

Capacità di socializzare e intessere relazioni

Carisma

Capacità di argomentare e disponibilità al confronto

Intraprendenza

Capacità comunicative

Abilità di persuasione

Affabilità

Come diventare un politico: il percorso di studi

Per diventare un politico di professione non serve la laurea. La maggior parte di chi si è affermato in questo campo ha solo il diploma di scuola superiore ma esistono alcuni indirizzi che possono fornire una base di competenze da accompagnare all'esperienza sul campo. Tra gli studi universitari più utili allo scopo abbiamo:

Lettere e Filosofia

Economia e Finanza

Scienze Politiche con magistrale in Relazioni Internazionali

Giurisprudenza

La specializzazione più in linea è Relazioni internazionali.

Come entrare in politica: i passi da seguire

Per fare politica sarebbe bene iniziare fin da piccoli. Gli studenti dovrebbero candidarsi come rappresentati di classe o di istituto e unirsi a un'associazione di qualsiasi tipologia. Fatto questo si può passare ad interessarsi alla politica locale, partecipando alle riunioni dei consigli comunali aperte al pubblico. In questo modo si possono imparare i meccanismi della politica: come condurre una seduta consiliare, come viene fissato un ordine del giorno, come si presenta un emendamento o si redige una delibera, etc.

Una volta accumulata sufficiente esperienza si può candidarsi alle elezioni nel proprio quartiere, circoscrizione o città. Durante questa fare sarebbe opportuno iscriversi a un partito politico affine alle proprie idee, partecipando attivamente alle riunioni, assemblee e dibattiti pubblici. Anche una carriera dirigenziale all'interno di una azienda o un sindacato può fornire l'esperienza necessaria a fare il politico. Arrivati a questo punto si può pensare seriamente di candidarsi anche a livello regionale o nazionale.

Diventare un politico è un lavoro quasi a tempo pieno e che prevede grandi oneri. In primis quello di mantenere le promesse fatte al proprio elettorato. La ricompensa però non è da sottovalutare. Lo stipendio dipende dalla carica e dall'ente di appartenza: