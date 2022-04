Lega, dopo Capitanio in Vigilanza Rai. Bergesio segretario, new entry... Nomi

Lega, a fine mese le dimissioni di Capitanio da deputato



Le dimissioni da deputato di Massimiliano Capitanio arriveranno a fine mese, quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella firmerà il decreto con il quale diventerà ufficialmente commissario dell'Agcom, a seguito della votazione dell'altro dell'aula di Montecitorio.

Sono in arrivo quindi importanti cambiamenti nella Commissione di Vigilanza Rai, dopo Capitanio ricopre sia il ruolo di segretario sia quello di capogruppo della Lega. Il primo punto è la poltrone di vicepresidente, lasciata libera dal Pd Antonello Giacomelli (sostituito solo come commissario). Quasi certamente, quel ruolo verrà rivendicato da Fratelli d'Italia, come principale partito di opposizione (ipotesi Daniela Santanchè).

Per quanto riguarda la sostituzione di Capitanio, da tempo i rumor parlano di Federica Zanella, deputata ed ex giornalista di TeleLombardia. Nelle ultime settimane, però, a occuparsi in particolare del caso di Rai San Marino (tanto da guadagnarsi un servizio su Striscia la Notizia) è stato il deputato Daniele Belotti e chissà che non sia proprio lui il successore di Capitanio. Anche se Belotti è bergamasco e in Vigilanza il Carroccio ha già la senatrice orobica Simona Pergreffi e in Via Bellerio gli equilibri geografici contano molto.

In corsa almeno altri due esponenti leghisti che in passato hanno ricoperto ruoli di governo e i cui nomi restano assolutamente coperti, ma si sa che sono entrambi delle regioni del Nord. Per il ruolo di segretario della Commissione in pole position ci sarebbe il senatore del Carroccio piemontese (Cuneo) Giorgio Bergesio. Per la poltrona di capogruppo, infine, la partita è apertissima e non è detto che la scelta cada proprio sulla new entry.

