Comunali, Quirinale e voto politico. Puzzle intricato, Lega tassello chiave

La Lega è la protagonista di questa ripresa parlamentare e le votazioni sul Decreto Green Pass lo dimostrano. Come ha spiegato Affaritaliani.it, Matteo Salvini e l'ala governista del Carroccio hanno trovato una sintesi su vaccini e tamponi - che sta dando i suoi frutti - ma ben presto altri nodi verranno al pettine. La lettura che danno nel Partito Democratico, al di là delle dichiarazioni ufficiali buone per i tg della sera, è che più si avvicinano le elezioni amministrative del 3-4 ottobre e più cresce il nervosismo a destra.



Gli ultimi sondaggi di vari istituti danno perdenti i candidati di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia al ballottaggio, con l'unica speranza a Torino e, forse, piccola a Roma. La probabile sconfitta alle Comunali, con il possibile 5 a 0 a favore del Centrosinistra nelle cinque principali città che andranno al voto, si inserisce nella prossima sfida politica, le elezioni per il nuovo presidente della Repubblica, dove anche in questo caso il ruolo del Carroccio potrebbe essere decisivo.



Salvini, spiegano fonti azzurre, si trova davanti a un bivio: seguire Fratelli d'Italia, come potrebbe far pensare il selfie di riappacificazione di Cernobbio, e quindi proporre Mario Draghi al Quirinale per correre alle elezioni anticipate nel 2022 oppure seguire il consiglio dei leghisti governisti - il ministro Giancarlo Giorgetti e i presidenti di Regione - e accettare altri due anni di Sergio Mattarella al Colle confermando l'attuale premier fino alla scadenza della legislatura nel 2023.



Meloni ha ovviamente tutto l'interesse ad andare alle urne nella prossima primavera per capitalizzare la forza nei sondaggi che deriva dalla scelta di restare all'opposizione. Nel Pd sono certi che se Draghi viene eletto Capo dello Stato l'unico sbocco sono le elezioni ad aprile/maggio del prossimo anno, "nessuno avrebbe la forza di andare a Palazzo Chigi e di tenere insieme questa maggioranza", spiega un deputato Dem di lungo corso.