Conflitto d'interessi, Camera rinvia. Conte al Centrodestra: "Perché fuggite?"

Rinvio votato a maggioranza

Via libera a maggioranza dell'Aula della Camera - una ventina i voti di differenza - al rinvio alla prossima settimana come primo argomento della seduta di martedi' 14 maggio della proposta di legge sul Conflitto di interessi. Il rinvio e' stato chiesto dal presidente della commissione Affari costituzionali Nazario Pagano in quanto non e' ancora giunto il parere della commissione Bilancio.

Conflitto interessi: Conte a maggioranza, perche' fuggite? - "Mi ero illuso che potessimo voltar pagina rispetto al passato" e invece la maggioranza rinvia "nuovamente" sul Conflitto di interessi. "Ma di che cosa avete paura? Da cosa volete fuggire? Qui si tratta di definire regole del gioco per tutti". Lo ha detto, intervenendo in Aula contro la richiesta di rinvio dell'esame alla prossima settimana della proposta di legge sul Conflitto di interessi, il leader M5s Giuseppe Conte.