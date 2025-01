Consulta, trovato l'accordo per i 4 giudici da sostituire: ecco tutti i nomi

Consulta, Meloni e Schlein trovano l'accordo: svolta sui giudici da nominare

Una delle priorità parlamentari di inizio anno era quella di nominare i giudici della Corte costituzionale, col passare dei mesi e le varie scadenze infatti erano diventati ben quattro le toghe mancanti. Ma maggioranza e opposizioni non sono mai riuscite fin qui a trovare la quadra, questa però sembra essere la volta buona. Su questo Giorgia Meloni ed Elly Schlein sono d’accordo. Domani pomeriggio, salvo ulteriori colpi di scena, verranno eletti quattro nuovi giudici della Consulta. In modo che - in base a quanto risulta a La Stampa - lunedì prossimo, nella seduta convocata (e appositamente rinviata) per discutere dell'ammissibilità di una serie di referendum tra cui autonomia differenziata, jobs act e cittadinanza, la Consulta sia al completo con 15 membri.

Questo l'accordo sul metodo: due giudici indicati dalla maggioranza, uno dall’opposizione e uno dal profilo tecnico e istituzionale. Per quanto riguarda i primi due, c’è una certezza e un'incognita. Fratelli d’Italia - prosegue La Stampa - ha da tempo scelto Francesco Saverio Marini, consulente giuridico a Palazzo Chigi, tra i "padri" della riforma del premierato. L'altro nome per la maggioranza lo deciderà Forza Italia, visto che la Lega ha già "in quota" il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli. Qui c'è più incertezza, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto e il senatore Pierantonio Zanettin, sono entrambi aspiranti al seggio costituzionale.

Ma non è escluso che alla fine si opti per un terzo nome: in pole c'è i Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato, in carica dall’agosto 2019. Per le opposizioni, invece, il favorito è Massimo Luciani, accademico dei Lincei, tra i più stimati costituzionalisti italiani. Il tecnico dovrebbe essere Valeria Mastroiacovo, segretaria centrale dell’Unione giuristi cattolici italiani (Ugci).