Consulta, Giuliano Amato diventa presidente. Ma è in corsa anche per il Colle

Consulta, Giuliano Amato conteso per due prestigiose poltrone

Giuliano Amato continua ad essere un nome al centro dell'attenzione come possibile nuovo Capo dello Stato. La sua candidatura non è mai tramontata, soprattutto perchè sarebbe il preferito di Draghi nel caso il premier non riuscisse ad essere eletto al Quirinale. Un nome che potrebbe unire destra e sinistra, ma non è certo in pole position. Discorso diverso per l'elezione del nuovo presidente della Consulta che si terrà sabato prossimo, Amato è il favorito per prendere il posto di Giancarlo Coraggio, il cui mandato scade venerdì prossimo.

Sabato 29 gennaio i giudici costituzionali si riuniranno per eleggere il suo successore. La scelta dovrebbe cadere proprio su Amato, attuale vicepresidente della Corte e giudice costituzionale con più anzianità alle spalle, ma ad aggiungere suspence c'è quanto accade a Montecitorio. Alle 12 è prevista l'elezione del presidente della Consulta, poi la consueta conferenza stampa del neopresidente. Questo il programma, con un occhio alla Camera. Quirinale e Palazzo della Consulta distano solo una decina di metri.

