Conte: "4.7 miliardi ai sindaci subito". Coronabond, scontro con Ursula. VIDEO

"Non lasciamo nessuno solo e abbandonato a se stesso". Cosi' il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa annunciando il dpcm sul soccorso alimentare con l'anticipo dell'erogazione di 4,3 miliardi del fondo di solidarieta' nazionale e l'aggiunta di 400 milioni. "Siamo vicini alle persone bisognose, dobbiamo aiutare chi e’ maggiormente in difficolta’", ha spiegato il presidente del Consiglio.

“Lo Stato c’e’. Abbiamo lavorato oggi con il ministro Gualtieri ad un provvedimento di grande impatto. Coinvolgiamo i sindaci che sono le prime sentinelle sulle esigenze dei cittadini. Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone” subito la possibilita’ di usufruire di 4,3 mld del fondo di solidarieta’ nazionale” per il soccorso alimentare. Cosi’ il premier Giuseppe Conte annunciando in conferenza stampa le misure per il ‘soccorso alimentare’ e spiegando che a questo fondo si aggiungono altri 400 milioni.

Poi la "mazzata" alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che in mattinata aveva definito i coronabond "solo uno slogan", specificando che questo strumento non sarebbe stato utilizzato. "Mi battero' fino all'ultima goccia di sudore, fino all'ultimo grammo di energia per ottenere una risposta europea, forte, vigorosa e coesa" da parte dell'Unione europea. Ha detto il premier, parlando dell'emergenza sanitaria. "L'Europa tutta deve essere all'altezza della sfida". Ha aggiunto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa con il premier, Giuseppe Conte.

Ci mette il carico Roberto Gualtieri: "Le parole della presidente della von der Leyen​, sono sbagliate, mi dispiace che le abbia pronunciate".

"L'Europa deve sostenere insieme ai Paesi lo sforzo straordinario economico legato all'emergenza ma poi è necessario uno sforzo comune senza precedenti per rilanciare l'economia, un grande piano di ricostruzione europeo, un grande piano Marshall per la ripresa che deve rilanciare l'economia e anche tener conto della necessità di fare tesoro di questa esperienza". Ha aggiunto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa con il premier, Giuseppe Conte. "Stiamo lavorando per rendere fruibile prima possibile e dal primo aprile sarà sul sito su Inps la possibilità per tutti di fare domanda e avere subito i 600 euro, che vogliamo rafforzare e allargare. Non è tanto il momento di riformare strumenti ordinari ma di far fronte a una situazione straordinaria", ha aggiunto Gualtieri.

Coronavirus, M5s: parole Von der Leyen inaccettabili

“Riteniamo inaccettabili le parole di Ursula Von Der Leyen che così non solo chiude all’Italia ma a 9 paesi dell’Unione, di cui 4 fondatori. Il governo, in maniera compatta, tramite l'impegno del Presidente Conte, ha chiesto all’Europa di riscoprirsi solidale e unita nella battaglia al Coronavirus, lasciando alle spalle strumenti del passato che hanno dimostrato non funzionare. E' il momento che l'intera Europa si scopra all'altezza della sfida. La Commissione dia seguito alle belle parole spese in favore dell’Italia, adesso ci vogliono fatti. Gli italiani non possono più aspettare”. Così M5s, in una nota dei suoi deputati in commissione Politiche Ue.

Coronavirus, Sassoli: serve condivisione debito

Il presidente del Parlamento europeo è sicuro: per avere i mezzi di affrontare una crisi clamorosa come quella del coronavirus "serve uno strumento di condivisione del debito". Lo ha detto in un'intervista a Sky. "Si tratta - ha aggiunto Sassoli - di mettere in campo l'attrezzatura per affrontare questa stagione. Questa crisi - ha aggiunto - dovrebbe aiutare a mettere tutti i paesi sugli stessi blocchi di partenza: è questa la logica della mutualizzazione del debito". Come si potrà affrontare, si è chiesto ancora il presidente del Parlamento, "la devastazione sociale che verrà? L'Europa serve proprio a proteggere i nostri paesi, e deve essere più forti, altri menti chi proteggerà il nostro tessuto economico, sociale, industriale? Rischiamo che altri paesi si facciano avanti, non possiamo accettare la svendita".