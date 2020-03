Conte: chiuderà ogni attività produttiva non strettamente necessaria

Coronavirus: Conte, stop attivita' non essenziali in tutta Italia

"Chiuderemo sull'intero territorio nazionale ogni attivita' produttiva che non sia essenziale". Cosi' stasera alle 23.20 il premier Giuseppe Conte in diretta su Facebook, parlando di "ulteriore passo" nella lotta contro il coronavirus.

Coronavirus: Conte, supermercati aperti. No stop trasporti

"Ok a servizi postali, assicurativi, finanziari, ai trasporti". Cosi' il premier Giuseppe Conte nella dichiarazione sulle misure contro il coronavirus. "I supermercati rimarranno aperti e quindi no alle fila" ai negozi alimentari.

Coronavirus: Conte, supermercati aperti. Invito alla calma

Niente fila ai supermercati, "non sarebbero giustificate". Il premier Giuseppe Conte ha ribadito che non e' prevista alcuna riduzione dell'orario dei negozi alimentari. Da qui "l'invito alla calma" e il "no alla rincorsa agli acquisti".

Coronavirus: ulteriore stretta governo valida fino al 3 aprile

L'ulteriore stretta che contempla la chiusura delle attivita' non essenziali su tutto il territorio italiano e' valida fino al 3 aprile.

Coronavirus: Conte, non rinunciamo alla speranza e al futuro

"Non rinunciamo alla speranza e al futuro. Uniti ce la faremo". Cosi' il premier Giuseppe Conte a conclusione della sua dichiarazione in cui annuncia un'ulteriore stretta sulle misure di contrasto al coronavirus.

Coronavirus: Conte, motore Italia si rallenta ma non si ferma

"Il motore dell'Italia si rallenta" ma "non si ferma", ha specificato il premier Giuseppe Conte nell'annunciare lo stop a tutte le attivita' non essenziali sul territorio italiano.

Coronavirus: Conte, con misure rialzeremo testa. Lo Stato c'e'

"Lo Stato c'e'". Cosi' il premier Giuseppe Conte, assicurando che per contrastare l'emergenza coronavirus "il governo interverra' con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare la testa".