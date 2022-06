Conte-Di Maio, Grillo avvisa: chi non crede più alle regole del gioco lo dica

M5s, Grillo: chi non crede più in regole lo dica e deponga armi

"La luce del sole e' il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull'oscurita'. Qualcuno non crede piu' nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onesta'". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog.

"Quando il MoVimento fece i primi passi - prosegue il fondatore M5s - Steve Jobs chiese agli studenti di Stanford di accettare la morte come agente di cambiamento della vita e disse loro "ora il nuovo siete voi, ma un giorno non troppo lontano da oggi, diventerete gradualmente il vecchio e verrete spazzati via. Scusate se sono cosi' drastico, ma e' vero". La sua Apple e' oggi diventata la piu' grande impresa del mondo e la Silicon Valley resta la culla dell'innovazione tecnologica. Ma nella vicina Arizona c'e' anche una foresta pietrificata da milioni di anni. Siamo tutti qui per andarcene, comunque, ma possiamo scegliere di lasciare una foresta rigenerata o pietrificata", conclude Grillo.