Conte vede Draghi, "M5S compatto". Pressing per la tregua con Di maio

Giuseppe Conte incontra il premier Mario Draghi mentre cresce il pressing dei parlamentari M5S per la pace con Luigi Di Maio



Governo: Conte, Draghi e' consapevole delle priorita' - "Ho trovato Draghi assolutamente consapevole delle priorita' e disponibile a lavorare insieme e puo' contare sul sostegno del M5s". Cosi' il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi. "Ci aggiorneremo spesso nell'interesse del Paese che e' superiore anche all'interesse dei singoli e delle singole forze politiche, ci incontreremo spesso".

Conte,agenda Mattarella? Urge riforma regolamenti parlamentari - "Bicamerale sull'agenda Mattarella? Abbiamo sempre detto che serve fare alcuni interventi per rendere piu' stabili i prossimi governi. Contro la cronica instabilita', i passaggi tra i gruppi, una riforma dei regolamenti e' assolutamente necessaria per scoraggiare passaggi a cuor leggero". Cosi' il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi.

Governo:Conte,M5s c'e' per patto con cittadini - "Il Movimento c'e', e' presente: abbiamo parlato di patto per i cittadini. Non ci piace parlare di patto di fine legislatura". Cosi' il leader del M5s, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi.

Bollette: Conte, intervenire subito con risorse aggiuntive - "Abbiamo parlato di tantissime questioni: sul problema dell'energia e' assolutamente necessario intervenire con risorse aggiuntive per contrastare il caro bollette altrimenti famiglie e sistema produttivo non potra' avvantaggiarsi della ripresa e il ciclo economico rischia un meno che non possiamo assolutamente permetterci". Cosi' il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi.

Conte, M5s compatti con Draghi per rilanciare governo - "Sono qui non a parlare di caselle di governo ma per parlare di urgenze dei cittadini. Quello che abbiamo dichiarato a Draghi e' che noi manteniamo la parola, siamo qui a ribadire la nostra massima compattezza per rilanciare azione di governo". Cosi' il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi.