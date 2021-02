Conte scende in campo col M5s: "Ci sarò sempre, non sarò ostacolo per Draghi"

"In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione del nuovo governo evidentemente non mi conosce o e' in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove. Io ho sempre lavorato per il bene del Paese, perche' si possa formare un nuovo governo. Auspico un governo politico, che sia solido per poter operare scelte politiche", con queste parole il premier uscente Giuseppe Conte rompe il silenzio dopo 9 giorni e dopo l'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. "Agli amici del Movimento 5 stelle dico: io ci sono e ci sarò. Agli amici Pd e di Leu dico che dobbiamo lavorare tutti insieme perche' l'alleanza per lo sviluppo sostenibile che abbiamo iniziato a costruire e' un progetto forte e concreto".

Sono due i messaggi importanti che Giuseppe Conte ha lanciato con queste parole: il primo è quello di un sostenziale favore per il governo nascente a firma Draghi, che Conte auspica "politico" e non fatto di tecnici. L'altro punto fondamentale, è che Conte scende in campo nel Movimento Cinque Stelle.

Il progetto avviato nel polo di centrosinistra per Conte ha già iniziato "a dare buoni frutti", e "dobbiamo continuare a perseguirlo", perchè "Offre una prospettiva reale di modernizzare finalmente il Paese nel segno della transizione energetica, della transizione digitale e della inclusione sociale", ha detto ai cronisti presenti a Palazzo Chigi.