Conte: "Se viene meno la fiducia? Allora mi presento in Parlamento". VIDEO

"Dobbiamo affrettare delle risposte che il Paese attende. Il prossimo passaggio urgente e' il 'Recovery plan. Dopo la bozza tecnica e i vari progetti pervenuti dobbiamo fare una sintesi politica urgente. Nei prossimi giorni dobbiamo portare in Cdm il documento di aggiornamento, altrimenti rischiamo di andare in ritardo. E' un'occasione storica, dobbiamo procedere. Vorrei andare in Cdm i primi di gennaio e partire con il confronto con le parti sociali per poi dare al Parlamento la possibilità di dare un contribuito, così arriveremo in tempo a metà febbario per il progetto definitivo", è questo il primo tema politico affrontato dal premier Conte. "Abbiamo pochi giorni davanti, non possiamo permetterci di galleggiare - scandito il premier - continuiamo a operare, dobbiamo confrontarci nel merito. Tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità". Conte assicura inoltre che nel Governo "abbiamo una prospettiva di fine legislatura".

Coronavirus, Conte: Continueremo a sostenere turismo, cultura e spettacolo

"Turismo, cultura e spettacolo dobbiamo riconoscere che sono i settori più colpiti in generale dall'evento pandemico. E' la ragione per cui abbiamo stanziato 11 miliardi. Ci sono stati una sessantina di provvedimenti di Franceschini a cui si aggiungono le misure generali. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, continuare a investire. Secondo confturismo al turismo il covid è costato 100 miliardi di perdite. Dobbiamo intervenire ancora. Dobbiamo lavorare perché Questo settore dimostra doti di resilienza ma se non viene aiutato difficilmente si potrà espandere nuovamente dopo la pandemia".

Conte: manovra collage favori? Sì a sanità, imprese, famiglie e lavoro

"Concordo". La legge di bilancio appena approvata in via definitiva è un collage di favori a sostegno di sanità, imprese, famiglie e mondo del lavoro". Così il premier Giuseppe Conte ha risposto, nel corso della conferenza stampa di fine anno, alle critiche arrivate sull'eterogenetità della manovra in particolare da Sabino Cassese che l'ha definita senza strategia e da Carlo Cottarelli secondo cui è il frutto di "euforia da deficit".

Covid: Conte, collaborazione regioni. Ringrazio ministro Boccia

"Voglio ringraziare il ministro Boccia. Se non ci fosse stata questa collaborazione con le regioni, al di la' di qualche slabbratura, il Paese sarebbe andato a rotoli".

Manovra, Conte: oggi in Cdm norma correttiva su cuneo fiscale

"Sul cuneo fiscale c'è stato un errore materiale non c'è stata una volontà politica, lo correggeremo oggi pomeriggio al Cdm con una norma correttiva".

"Si e' trattato di un "errore materiale sul cuneo fiscale, no di una volonta' politica. Un errore che correggeremo oggi pomeriggio con una norma in Cdm".

Governo: Conte, lavorare ad autonomia differenziata

"Senza la collaborazione con le Regioni, pur in qualche posizione vivace o qualche slabratura, c'è stata la consapevolezza che senza dialogo il Paese sarebbe andato a rotoli. Nonostante il nostro sistema preveda la sanità in mano alle Regioni, siamo riusciti a perseguire delle misure. Si può lavorare all'autonomia differenziata e a potenziare le competenze regionali ma dobbiamo dotarci, a futura memoria, di un sistema che abbia un meccanismo di coordinamento più efficace in caso di crisi".

Conte: "Stato deve intervenire in settori strategici senza timidezza"

"Altri paesi che sono anche nostri diretti competitor agiscono con lo Stato in economia molto più che da noi: non dobbiamo essere timidi, ove necessario, ove l'intervento risponda a un disegno strategico. Non ho timidezze quando si tratta di intervenire in settori strategici, di presidiare con il sostegno dello Stato settori che altrimenti crollerebbero in una fase di recessione così acuta. Dobbiamo continuare a sostenere la ripresa di tutta l'attività economica, rinforzare le piccole e medie imprese anche sul piano della capitalizzazione, del consolidamento degli organismi produttivi".

Superbonus, Conte: "Cerchiamo risorse per proroga oltre 2022"

"Il Superbonus al 110% sta dando un valore aggiunto: stiamo cercando ulteriori risorse a prolungarlo nel tempo, ora fino al 2022 poi vediamo se riusciremo, come vogliamo, a estenderlo oltre".

Recovery, Conte: "Su governance penso a un decreto legge"

"Dovremo intervenire con un decreto, non posiamo affidarci a un disegno di legge e ai tempi ordinari ma mettere a punto un sistema per la struttura di monitoraggio e declinare percorsi preferenziali per tutte le opere e gli investimenti del Recovery fund. Non è una inclinazione del governo ma una richiesta precisa, una garanzia precisa che ci chiede l'Unione europea".

Governo, Conte: Interesse cittadini sempre davanti a miei affetti più cari

"Quell'espressione, 'avvocato del popolo', voleva sottolineare l'impegno di non perseguire i miei interessi nazionali, di non rispondere a lobby, ma cercare di avere la barra dritta per una sintesi nella mia posizione privilegiata nell'interesse dei cittadini. Sarò immodesto, ma l'ho sempre perseguito. Ho messo da parte addirittura antiche amicizie, comprimo gli affetti più cari nell'interesse dei cittadini. Quella formula è attuale. Mi farebbe male se qualcuno mi dicesse che sto lavorando per il mio interesse personale".

Vaccino, Conte: "No vax? Responsabilita', no ideologie"

"Chiedo a tutti uno sforzo, mettiamo da parte le ideologie, facciamo a tutti un atto di solidarietà e vacciniamoci".

Conte, senza coesione maggioranza si puo' solo vivacchiare

"E' chiaro che non si puo' governare senza la coesione delle forze di maggioranza, si puo' vivacchiare. Il dialogo con le opposizioni a volte da' i suoi frutti, altre volte lo scontro e' piu' acuto. Ma per questa legge di bilancio io devo dare atto non solo al gran lavoro della maggioranza, ma anche il contributo costruttivo arrivato dalle forze di opposizione".

Etiopia, Conte: "Lavoriamo a canali contatto per cessate fuoco"

"Il Corno d'Africa e' una priorita della nostra politica estera, abbiamo grande attenzione. Sin dall'inizio della crisi abbiamo sottolineato ad Abiy (premier etiopico ndr) la preoccupazione e per gli spillover regionali. Siamo in contatto, ci aggiorniamo costantemente, siamo disponibili per il mantenimento di tutti i canali di dialogo. Anche in seno all'Ue cercheremo di muoverci oltre all'assistenza umanitaria ma anche all'immediata cessazione delle ostilita' e per evitare il possibile sorgere di una crisi umanitaria".

Governo, Conte: Malesseri? Non faccio finta di nulla, c'è confronto

"Non è che non affrontiamo il malessere nella maggioranza. Io lavoro con i ministri, ho frequenti contatti con tutti gli esponenti politici. La rappresentazione del presidente del consiglio che fa finta di nulla e non affronta i problemi è assolutamente falsa. Abbiamo avuto un confronto da cui sono partiti due tavoli, uno per le riforme ordinamentali e un altro per le riforme economiche e sociali, coordinati da me per alimentare questo confronto. Sono per un confronto franco, costante e per risolvere i problemi. Tutti dobbiamo chiarire a cosa miriamo".

"La rappresentazione di un presidente del Consiglio che non affronta i problemi e' assolutamente falsa. Io sono perche' il confronto sia franco e costante. Tutti pero' dobbiamo chiarire a cosa miriamo e dove vogliamo andare, in presenza di malessere".

Conte, non cerco altra maggioranza e non lavoro a mia lista

"Il sottoscritto non va alla ricerca di altre maggioranze in Parlamento, lavora con la maggioranza che ha e crede nel confronto e nella sintesi superiore che puo' scaturire dal dialogo. A maggior ragione per quanto riguarda una prospettiva elettorale: non riesco assolutamente a considerarla. Lavoro con disciplina e onore, non certo per fare una mia lista elettorale".

Conte: Milano può diventare capitale finanziaria Europa

"l'indirizzo strategico del Mef, per quanto era di sua competenza visto che poi queste sono operazioni di mercato, era il rientro nel continente, e la scelta prioritaria e' stata la partnership per lo sviluppo del sistema, cioe' la capitalizzazione delle imprese. Euronext ha convinto di piu' anche a livello governativo per questo, anche per il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti. E' una prospettiva che da' la possibilita' di fare di Milano la capitale finanziaria del Continente. Questo e' l'indirizzo strategico con cui stiamo seguendo questo dossier".

Conte: su Mps a studio operazioni, Mef segue con discrezione e attenzione

"Ci si interroga sul futuro del Monte dei Paschi di Siena, perche' la partecipazione in capo al Mef deve essere dismessa entro il 2021, ce lo dice l'Europa. Ci sono allo studio delle operazioni, il Governo, il Mef in particolare le segue con discrezione ma con molta attenzione, e' parte in gioco. Cercheremo sempre di conservare integri i nostri campioni nazionali".

Banche: Conte,lavoro per rafforzare patrimonializzazione

"La crisi pandemica sta ponendo interrogativi sulla resilienza bancaria. ma ora il sistema sta funzionando. C'e' un interrogativo sul rafforzamento patrimoniale bancario ma non e' un problema solo italiano, ma europeo. Ora serve un rafforzamento aggiuntivo e la manovra prevede un incentivo fiscale per aggregazioni e fusioni. Ci stiamo lavorando".

Conte: soddisfatto misura reddito cittadinanza ma migliorarla

"Reddito di cittadinanza? Sono molto soddisfatto per questa misura che abbiamo introdotto. L'impatto di questa misura sulla povertà c'è. Sono orgoglioso di aver introdotto questo meccanismo ma si puo' migliorare. Stiamo lavorando sulle politiche attive del lavoro. I navigator? Ci saranno 11 mila assunzioni in piu' bloccate dalla pandemia".

Libia, Conte: Italia in prima linea per un Paese autonomo

"La crisi libica è sempre al centro delle nostre premure e della nostra politica estera. Mai dismesso la costante attenzione verso questo dossier, duperando logiche militari e interferenze esterne nel quadro del processo di Berlino che si sta dipanando sotto l'egida dell'Onu. E' un processo fragile ma gli obiettivi sono chiari e l'Italia non arretrerà mai su obiettivo per Libia indipendente e libera da interferenze esterne. Non è con le offensive militari che si risolvono i problemi".

Fisco, Conte: "Per riforma si parte da 2 mld ma poi risorse da digitalizzazione"

"Per la riforma dell'Irpef partiamo dai 2 miliardi ma poi confluiranno nel fondo le risorse dalla digitalizzazione dei pagamenti, per una grande riforma fiscale che non riguarderà solo l'Irpef, per un fisco digitalizzato in cui pagano tutti e tutti pagano meno".

Conte, prorogheremo stato emergenza Covid finche' necessario

"Lo stato di emergenza" per il Covid lo prorogheremo sino a quando sara' necessario per mantenere i presidi di protezione civile e tutti i presidi che ci consentono di gestire l'emergenza, dando poteri ai soggetti attuatori. Non significa che facciamo saltare l'assetto costituzionale ma applichiamo questa norma necessaria per eventi una tantum come sismi e alluvioni. Questo evento e' imprevedibile, mutevole, che si dipana continuamente. Dovremo accompagnarlo con la proroga dello stato di emergenza".

Vaccino, Conte: patente immunità? Ci sono proposte, valuteremo"

"Ci sono alcune proposte e tra queste che chi si sottopone a vaccinazione possa avere una sorta di abilitazione per una maggiore mobilità. Faremo questa valutazione anche se non abbiamo ancora deciso nulla in questa direzione e sull'elenco delle categorie che avranno diritto per primo alla vaccinazione il premier spiega: per adesso ci sono le categorie prioritarie, poi si offrira' a tutti. Non interverremo con il vincolo della obbligatorierta' ma con la comunicazione. Cercheremo con la persuasione di arrivare a tutti, conclude".

"Faremo queste valutazioni se del caso: ci sono varie proposte e tra queste anche su chi, dopo essere stato vaccinato, abbia una abilitazione di maggiore mobilità. No ci sara' il vincolo di obbligatorieta' - ha ribadito - ma faremo comunicazione. Tolte le categorie prioritarie non ci sono indicazioni su altre".

Coronavirus, Conte: Terapie monoclonali saranno efficaci, a Siena fase avanzata

"Ci sono proposte che chi si sottopone a vaccinazione possa avere una abilitazione per una maggiore mobilità, valuteremo. Dobbiamo confidare che nel giro di un po' di settimane si consolideranno anche le terapie monoclonali che saranno molto efficaci anch'esse. A Siena sono in fase molto avanzata".

Legge elettorale, Conte: porterò tema a tavolo confronto maggioranza

C'è stato un accordo tra le forze di maggioranza, io non ho avanzato una mia personale ma ho raccolto i frutti dell'accordo tra le forze di maggioranza sulla legge elettorale e per un controbilanciamento dovuto al taglio del numero dei parlamentari. Questo tema è tra le priorità fine legislatura e lo porrò all'attenzione del tavolo di confronto della maggioranza. E' un passaggio importante".

Servizi, Conte: "Chi mi chiede l'abbandono della delega spieghi perchè

"Chi chiede al presidente del Consiglio di delegare i poteri sui servizi segreti deve spiegare perchè. Non si fida del premier? Allora bisogna cambiare la legge, non mi posso liberare di questi poteri. La legge del 2007 attribuisce al premier la responsabilità politica e giuridica sulla sicurezza nazionale e quindi ne rispondo comunque, che mi avvalga o meno della facoltà di delega. Anche Gentiloninon si è avvalso della facoltà di nominare una persona di fiducia. Ma ci sono comunque funzioni non delegabili e ne risponderei comunque. Abbiamo un organismo che si chiama Copasir, composto da tutte le forze in Parlamento, con la presidenza affidata a un rappresentante dell'opposizione, che ha funzioni di vigilanza e di controllo sull'operato del premier e delle agenzie e garantisce che ci sia il rispetto dell'interesse generale e il rafforzamento dei presidi delle istituzioni democratiche".

Conte, numero decessi rimane ferita per l'Italia

"Credo di aver parlato dei decessi e delle sue ragioni tre o quattro cinque volte nelle ultime interviste: sono in contatto con famiglie di vittime. Ci sono atti pubblici. Il numero dei decessi cosi' alto e' una ferita che rimarra' nella storia della comunita' nazionale. Anzi, ho detto che il momento piu' duro per me e' stato quando il numero dei decessi stava salendo".

"Non mi chiedete presagi da chiromanti piu' che da Presidente del Consiglio. Lavoriamo con gli esperti, aggiorniamo i dati. Non ho detto che risolveremo tutto al termine della prima fase. Ho detto che la prima fase si potrebbe completare ad aprile, avremo un primo impatto, non l'immunita' di gregge. In estate potremmo non aver risolto la pandemia. Ma se vediamo il passato in estate la curva tende ad abbassarsi.

Covid, Conte: "Sistemi a colori funziona, vediamo ora con variante"

"Il sistema di monitoraggio sta funzionando, dobbiamo solo capire se queste varianti, che hanno un tasso di contagio più elevato, ci chiederanno o meno una modifica delle nostre misure. Altrimenti il modello delle tre fasce (giallo, arancione e rosso; Ndr) è valido, anche per affrontare la terza ondata".

Vaccino, Conte: divieto approvvigionarsi per via bilaterale

"Ci siamo mossi per creare l'alleanza per i vaccini dopo la palla e' stata consegnata alla Commissione europea per muoversi all'unisono. L'Italia non ha tentato di assicurarsi altre commesse anche perche' le dosi negoziate dall'Italia sono assolutamente sufficienti. L'Unione europea si e' premurata di acquistarne di piu' per consentire di intervenire anche in quei paesi che non hanno la possibilita' di avere i fondi per i piani vaccinali. L'Italia non ha acquistato dosi vaccinali a parte perche' all'articolo 7 del contratto c'e' il divieto di approvvigionarsi per via bilaterale se si accede a livello europeo".

Pa, Conte: "Siamo intervenuti sui contratti pubblici"

"Il mio stipendio da professore universitario era molto piu' modesto rispetto a quello dei miei colleghi europei. Ma siamo intervenuti sul contratto del pubblico impiego con 400 milioni e altri interventi in manovra. Continuiamo a lavorare su quel fronte, dovremo fare qualcosa di piu' per gli stipendi degli insegnanti. Stiamo intervenendo per migliorare la qualita' dell'insegnamento, penso a quelli di sostegno". Lo affeerma il premier Giuseppe Conte, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno.

Conte, "Vicepremier? Formula sperimentata con scarso successo"

"Il rimpasto? Non e' un problema di cambiare squadra. Si lavora con le forze di maggioranza, si fa quello che serve nell'interesse del Paese. La formula dei vicepremier? Sperimentata con scarso successo nello scorso governo ma questo non significa nulla. Sono disponibile per qualunque soluzione a patto che le soluzioni siano funzionali, che rientrino nell'interesse nazionale. Se verra' posto il problema lo affronteremo".

Governo, Conte: "Cipe diventerà Cipes, programmazione economica e sostenibilità"

"Il Cipe, il Comitato di programmazione economica che si riunisce a Chigi, e che valuta e delibera su tutti i progetti, ormai non esiste più: abbiamo fatto l'ultima riunione sotrica, e la prossima riunione sarà del Cipes, Comitato interministeriale per la programmazione economica", perché "guardiamo alla qualità di vita dei nostri cittadini, abbiamo già costituito risorse e strutture per orientare tutta la politica in questa direzione, e chi arriverà dopo di noi troverà il Cipes: per modificarlo eventualmente dovrà intervenire a livello legislativo".

Recovery Fund, Conte: "Abbiamo 52-54 progetti, manca sintesi politica"

"Io ad agosto non sono mai andato in vacanza. C'è una riservatezza riguardo certi progetti. Non si può pensare che i progetti nascano dal nulla. Sono arrivati oltre 600 progetti. Tutti i ministri, anche quelli di IV, hanno lavorato per dare il loro contributo", dice il premier Giuseppe Conte riguardo i tempi lunghi del Recovery Fund. "Fare un progetto non significa solo scrivere un titolo. Ogni progetto è di centinaia di pagine. Per il Recovery fund, dobbiamo elaborare un cronoprogramma, si è lavorato notte e giorno. Quello che sino a qui è mancato è la sintesi politica finale, dove è giusto che ciascuna forza politica esprima la sua visione nella selezione finale e nella distribuzione finale delle risorse. Bisogna scegliere. Secondo me 52-54 progetti sono ancora troppo numerosi. Bisogna concentrare ancora di più le risorse a disposizione su quei progetti che hanno attitudine a trasformare definitivamente nostro paese".

Governo, Conte: come capitano, difendo sempre miei giocatori

"Se ritengo ancora adeguata la squadra di governo? Io credo che se fosse il capitano di una squadra difenderebbe i suoi giocatori, chiamati ogni giorno alla competizione, in tutti i modi. Altrimenti non sarebbe più il capitano".

Recovery, Conte: mancata sintesi. Questo momento della politica

"Sul Recovery plandobbiamo declinare un cronoprogramma. Quello che fin qui e' mancata la sintesi politica finale dove e' giusto che ciascuna forza politica esprima la sua visione nella selezione e nella distribuzione delle risorse. Questo e' il momento della politica. Bisogna scegliere. Sono contento che stia prevalendo la necessita' di definire i progetti politici. Cinquantadue progetti sono ancora troppo numerosi".

Recovery, Conte: "Esigenza procedure accelerate e' mia premura

"L'esigenza di procedure accelerate e' stata mia premura sin dall'inizio. Si trattera' di procedure semplificate e poi ovviamente l'esigenza di definire di una struttura di monitoraggio che non puo' oscurare le prerogative dell'amministrazione centrale e periferica".

Recovery, Conte: "Ci saranno significativi investimenti per Sud"

"Nel piano del Recovery Fund ci saranno significati investimenti nel Mezzogiorno, l'alta velocita' Napoli-Bari, la Palermo-Catania-Messina, progetti di sviluppo come l'Agritech a Napoli e e un'altra serie di investimenti capillari. Molti dei progetti che faremo, come la lotta alla poverta' educativa, avverranno al Sud, cosi' come quelli per la transizione digitale. Il governo si e' molto speso per l'intesa tra Tim e Cdp per cablare l'intera Italia".

Lavoro, Conte: "Mercato si preannuncia critico dopo marzo"

"E' chiaro che il mercato del lavoro si preannuncia critico dopo marzo. Sono stati stanziati 5 miliardi con la legge di bilancio per consentire di far fronte alle difficoltà con gli ammortizzatori sociali. E' chiaro che la ministra sta gia' lavorando per lo scenario che dovremo affrontare dopo marzo. E' molto preoccupante. Fin qui la cintura di protezione sociale piu' o meno sta funzionando. E' chiaro che dobbiamo continuare a lavorare per la riforma degli ammortizzatori, per il riordino e per rendere piu' incisive le politiche del lavoro. Dobbiamo lavorare per non farci trovare impreparati. Abbiamo stanziato ulteriori risorse per gli indigenti, ma e' chiaro che il mercato del lavoro si preannuncia critico".

Recovery, Conte: "Definire clausola salvaguardia in caso di ritardi"

"E' nelle mie premure sin dall'inizio l'esigenza di definire procedure accelerate tanto che la governance" serve a "consentire percorsi preferenziali per assicurare la capacità spesa che l'Italia non è riuscita a esprimere negli anni passati. Quindi procedure accelerate, semplificate, conferenze unificate per consentire ai soggetti istituzionali di esprimere contemporaneamente pareri. C'è l'esigenza di definire una struttura di monitoraggio che, a differenza dell'equivoco che si è creato, non può oscurare le prerogative delle amministrazioni centrali e periferiche. All'esito di questa prospettiva - nei prossimi giorni - poi ci porremo il problema di una clausola di salvaguardia. Come ha detto Gentiloni nella sua intervista, il meccanismo del Recovery è concepito con erogazioni semestrali: se non si rispetta il cronoprogramma le risorse sono sospese e la commissione europea chiede la restituzione delle somme. Dobbiamo definire un meccanismo una volta per tutte: cosa succede nel caso in cui si accumulano ritardi? Scatta un meccanismo di allarme e c'è il rischio di perdere i soldi. Dobbiamo farlo con senso di respnsabilità, non possiamo permetterci di sprecare un euro, chi ha migliori soluzioni le valuteremo".

Governo, Conte: "La crisi? Non voglio credere scenario genere"

"Non mi ci metto negli scenari ma se verra' meno la fiducia di una forza di maggioranza ci sara' un passaggio parlamentare nel quale ognuno esprimera' la propria posizione e si assumera' le proprie responsabilità. Non voglio credere che si arrivi ad uno scenario del genere. Sarebbe rischioso nei confronti di questo patrimonio di fiducia che abbiamo accumulato".

"Se verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare per verificare le responsabilità di ognuno, ma non voglio credere che in un contesto del genere si arrivi a questa soluzione: significherebbe perdere tutto il nostro patrimonio di credibilità".

Recovery, Conte: "Non va tutto bene. Dobbiamo correre"

"Io non ho detto che va tutto bene. Se non abbiamo ancora il documento o la struttura di governance non va tutto bene. Se non ci affrettiamo rischiamo di arrivare in ritardo. Dobbiamo correre. Avremo una riunione finale entro qualche giorno, al massimo inizi di gennaio".

Vaccino, Conte: "Escludiamo obbligatorietà"

"La vaccinazione obbligatoria non la valutiamo, la escludiamo ma crediamo comunque di raggiungere un'ampia fascia di popolazione con la vaccinazione facoltativa".

Conte: "Tanti morti? In Italia si invecchia ma si invecchia male"

"Per quanto riguarda i decessi lascio le valutazioni agli scienziati. Tra i fattori che hanno contribuito a questi numeri c'è un fatto chiaro: abbiamo la popolazione più vecchia d'Europa. In Italia si invecchia ma si invecchia male".

Mes, Conte: "Mercati ci danno credibilita' ma c'e' un limite"

"Con l'utilizzo del Mes crescerebbe il nuovo debito pubblico, i mercati ci stanno dando una grande credibilita' ma c'e' un limite, oltre il quale essere credibili e offrire una curva di rientro dal debito pubblico. Il rischio e' prendere in giro i nostri giovani, ricadrebbe su di loro il fardello".

Mes, Conte: "Discutiamo di tutto ma decide Parlamento"

"A un tavolo di maggioranza si puo' discutere di tutto, fermo restando che parlando di Mes, l'ho gia' detto, sara' il Parlamento a dover decidere se attivarlo o meno. Quello che va chiarito e' che non possiamo usare tutti i prestiti in modo aggiuntivi, se lo facessimo avremmo vari inconvenienti. Nel 2020, sul fronte dei fondi, non siamo riusciti a spendere il 60%. Quindi c'e' un limite alla capacita' di spesa".

Governo, Conte: "Qui per programmare futuro, non per mia campagna elettorale"

"Un'altra cosa non mi appartiene oltre agli ultimatum. Noi stiamo lavorando al futuro del Paese, stiamo lavorando per il Recovery Plan, abbiamo fatto una manovra espansiva di 40 miliardi, lavoriamo al Bilancio europeo, sono qui per programmare il futoro. Non potrei distogliermi da questi impegni per impegnarmi in una campagna elettorale".

"Gli ultimatum non appartengono al mio bagaglio culturale e politico. Aldo Moro sottolineo' che gli ultimatum non sono ammissibili in politica, hanno il significato di una stretta per far precipitare le cose. Io sono al di fuori della logica degli ultimatum in base al mio approccio politico. Io sono per il dialogo, per il confronto, per trovare una sintesi negli interessi del paese".

Conte: "Da 7 gennaio almeno 50% didattica in presenza"

Sulla scuola ci sara' la massima flessibilità. Auspico che le scuole possano ripartire con una didattica mista, almeno con il 50% di didattica in presenza, senza mettere a rischio le nostre comunità".

Conte, primi risultati ad aprile con 10-15 mln vaccinati

I primi risultati del piano dei vaccini del governo? Ci saranno non prima di aprile. Quando si raggiungeranno i 10milioni/15milioni di cittadini. Potremo avere un primo impatto in primavera inoltrata".

Vaccini, Conte: "Italia all'altezza della sfida. Piano senza precedenti"

"Io stesso farei subito il vaccino ma aspettero' le priorita'. Ci sara' un piano vaccinale ben organizzato, ci sara' un grande sforzo della macchina organizzativa. Ci sono tutte le premesse affinche' l'Italia possa dimostrare di essere all'altezza della grande sfida. Sara' un piano vaccinale senza precedenti".

"Io stesso per dare il buo esempio lo farei subito ma e' giusto rispettare le priorita approvate dalle Camere".

Conte: "Il premier non sfida nessuno, deve fare sintesi"

"Il presidente del Consiglio non sfida nessuno. Abbiamo parlato di fiducia e di credibilità. Per rafforzare questa fiducia e la credibilità del governo e della classe politica bisogna agire in modo trasparente ed in questo senso il passaggio parlamentare è fondamentale. (Conte ha poi ricordato quanto successo nell'agosto del 2019 all'epoca dell'apertura della crisi ndr). Ho evitato che una crisi di governo si consumasse nel chiuso di un appartamento ed ha garantito: finchè ci sarò io sarà sempre cosìm ci saranno sempre passaggi chiari"

Conte: "Disponibili per sintesi su querela e carcere per giornalisti"

"Il tema delle querele bavaglio è tuttora all'ordine del giorno del Parlamento. E' giusto che si trovi una formula di sintesi, il Governo è disponibilissimo a dare il suo contributo. Per quanto riguarda il carcere per i giornalisti "è auspicabile che si trovi la possibilità di legiferare sul punto, trovando un punto di equiibrio tra i diversi diritti cercando di non compromettere in nessun modo la libertà di svolgere la professione" di giornalista".

Covid: minuto silenzio per vittime prima conferenza stampa Conte

La tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, inizia con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid.