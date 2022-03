Conte 'spiazzante': "Non possiamo accettare di essere pretermessi". Annunziata: "E che vuol dire?"

Mezz'ora in più, Conte: "Non possiamo accettare di essere pretermessi". Annunziata: "E che vuol dire?"

"M5s non vuole una crisi di governo che non era nel patto fondativo, ma se cambia indirizzo di governo noi faremo valere la forza delle nostre argomentazioni", spiega Giuseppe Conte a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata. "E non possiamo accettare di essere pretermessi", aggiunge l'ex premier adoperando un termine non molto utilizzando nella lingua italiana.

Voce del verbo pretermettere, secondo quanto riporta la Treccani: Omettere, tralasciare di dire o di fare qualcosa.

"E che vuol dire?", gli chiede Lucia Annuziata.

"Vuol dire che il governo ci deve ascoltare", chiarisce Conte.

"M5s non vuole una crisi di governo che non era nel patto fondativo, ma se cambia indirizzo di governo noi faremo valere la forza delle nostre argomentazioni.

Mi faccia però parlare con Draghi e troveremo prospettiva di buon senso" @GiuseppeConteIT #Conte #mezzorainpiu pic.twitter.com/LSQoNZ0LPZ — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) March 27, 2022

