Conte alla Festa dell'Unità: "Dialogo col Pd solido, a Roma accordo post voto"

Standing ovation del pubblico presente alla Festa nazionale dell'Unità di Bologna quando Giuseppe Conte è salito sul palco della sala Nilde Iotti. "Avevo già sperimentato un'accoglienza così alla Festa nazionale dell'Unità di Modena, grazie", ha detto il presidente M5s che poi, sollecitato dalla giornalista Fiorenza Sarzanini, si è rivolto al pubblico chiedendo "e' segno di un'alleanza con il Pd?", domanda seguita dagli applausi della platea.

CONTE: "IL DIALOGO COL PD E' INTENSO, MOLTA AFFINITA'"

"La traiettoria politica è sempre quella: il dialogo col Partito democratico è intenso, c’è molta affinità per quanto riguarda alcuni obiettivi di fondo. Dobbiamo rafforzare questo dialogo per presentare un progetto paese, per condividere gli obiettivi e sfruttare questa sinergia", dice Conte dal palco. "Con grande impegno e determinazione abbiamo un grande progetto da realizzare. Questo nuovo corso del Movimento sta partendo molto bene. La gente, il popolo, ci riconosce alcuni meriti che non tutti ci riconoscono pubblicamente. La gente ci riconosce di aver gestito la pandemia, di aver portato in Italia 200 miliardi che saranno essenziali per la ripartenza".

Arrivato alla festa, Conte si e' prima sottoposto al rito del saluto dei volontari nelle cucine: arrivato all'Osteria partigiana, gestito dall'Anpi, si e' fermato con loro, insieme a Matteo Lepore, a cantare 'Bella ciao'. E quando e' arrivato in sala e' stato accolto dagli applausi con la platea in piedi.

ELEZIONI ROMA, CONTE: "DIALOGO DOPO IL VOTO"

Sulla contesa che riguarda Roma, scrive il Manifesto, l’ex premier trova una formula che smussa il conflitto con il centrosinistra e prova a ridisegnare le geografie elettorali: "Pd e M5S hanno proposte concorrenti, ma la vera alternativa è la destra, visto l’esito delle urne ci metteremo attorno a un tavolo e valuteremo. Per le molte affinità che abbiamo col Pd,siamo alternativi alle politiche della destra,che ancora non ha deciso quali responsabilità prendersi di fronte al paese nonostante la siutazione di emergenza che vivamo ormai da tempo".