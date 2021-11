Cop26, a Glasgow è solo "bla bla bla" e "l'apocalisse" si avvicina

Quello che non dicono fanno. La Cop26 di Glasgow, salvo miracoli improbabile, partorirà l'ennesimo topolino, come il G20 di Roma. Solo impegni generici e nessuna azione concreta contro il riscaldamento del pianeta.

I paesi in via di sviluppo non vogliono rinunciare a quello che i paesi ricchi hanno avuto negli precedenti, e quelli cosiddetti avanzati sborsano troppo poco per sostenere la transizione verso una nuova forma di energia.

E così si va compiendo quell’"apocalisse" di cui ha parlato il primo ministro britannico Boris Johnson. Appunto, quello che non dicono fanno. Cioè solo "bla bla bla". Greta docet.