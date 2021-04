Copasir, Volpi non si dimette. Guerra tra Lega e Fratelli d'Italia

Raffaele Volpi non lascia la presidenza del Copasir. Fonti ai massimi livelli della Lega rivelano ad Affaritaliani.it che il deputato del Carroccio non si dimette dalla presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nonostante la pressione sempre più forte da parte di Giorgia Meloni. Ed è così che, inevitabilmente, la tensione tra la Lega e Fratelli d'Italia è destinata ad aumentare ulteriormente.



I due principali partiti del Centrodestra, già divisi dalla partecipazione di Salvini al governo Draghi e dall'opposizione della Meloni, sono sempre più ai ferri corti. Anche e soprattutto per la presidenza del Copasir, che la legge prevede vada alla minoranza ma che la Lega, con Volpi, non ha alcuna intenzione di lasciare.