Coronavirus, Agenas verso il commissariamento.Ma è scontro tra Stato e Regioni

Coronavirus, Agenas verso il commissariamento.Ma è scontro tra Speranza e le Regioni

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Gli ospedali reclamano la mancanza di un coordinamento stato-regioni per il funzionamento di tutta la filiera. Un ente ad hoc, effettivamente - come riporta il Fatto Quotidiano - c'era, era la società Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ma a dicembre, prima che la pandemia scoppiasse il ministro della salute Speranza ha deciso di togliere l'incarico al dg Francesco Bevere, e questo ha difatto portato al blocco dei lavori. Ma neanche il tempo di riorganizzarsi che la malattia ha travolto tutto e tutti. Adesso si ha urgenza di farla ripartire, l'ipotesi è quella di un commisariamento, si fa il nome di Domenico Mantoan, presidente dell'Aifa. Il problema è che serve l'ok della commissione stato-regioni, e molte di queste regioni erano contrarie all'allontanamento di Bevere, quindi ne chiedono il reintegro. Insomma, un'ennesimo problema da affrontare e bisogna risolverlo in tempi brevi.