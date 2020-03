Coronavirus: cambia ancora il modulo di autocertificazione

Cambia ancora il modulo per l'autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti previsto dalle norme di contenimento del contagio da coronavirus. Tale cambiamento - spiega la circolare firmata dal capo della polizia, Franco Gabrielli, e inviata a tutti i questori - nasce dalla "rivisitazione in senso restrittivo delle circostanze che legittimano" tali spostamenti, determinata dal nuovo decreto del presidente del Consiglio e dall'ordinanza del ministero della Salute.

Nel nuovo modulo il dichiarante, oltre alla residenza, deve indicare il proprio domicilio e deve attestare di essere a conoscenza delle nuove disposizioni; va inoltre esplicitato il luogo di inizio e quello di destinazione dello spostamento, che resta consentito solo ed esclusivamente per "comprovate esigenze lavorative", "situazione di necessita'", "motivi di salute" o, appunto, "assoluta urgenza", per i trasferimenti in un comune diverso. Il modulo puo' essere scaricato online.