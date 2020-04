Coronavirus, Fidanza (FdI): su Mes ‘pericolosi sovranisti’ avevano ragione

“Non ci sorprendono le anticipazioni pubblicate sul quotidiano La Repubblica sul “Term sheet” sul Mes predisposto dal direttore Regling e indirizzato ai governi di tutta Europa. Il documento prevede non soltanto una insidiosa analisi preventiva sulla sostenibilità del debito, ma anche una vigilanza rafforzata da parte della Commissione Ue e della Bce per quegli Stati che chiederanno gli aiuti del Fondo per la pandemia. Quindi i ‘pericolosi sovranisti che diffondevano fake news’ sul MES invece avevano ragione, come mille altre volte. Le trattative sono ancora in corso e vediamo come si comporterà il governo italiano, ma una cosa é chiara: le ‘condizionalità light’ non esistono e la strada verso il commissariamento appare già segnata. Il presidente del Consiglio Conte e la maggioranza che lo sostiene dovranno rispondere agli italiani anche di questo ultimo inganno”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.