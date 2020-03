Coronavirus, Fitto e Legutko (Ecr) scrivono a Sassoli

“Alla luce delle gravi lotte che i governi degli Stati membri stanno affrontando per la pandemia da coronavirus, chiediamo che il Parlamento europeo si impegni attivamente per aiutare i governi e i cittadini dell'Unione europea a superare questa crisi”. Inizia così una lettera indirizzata al Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dai due presidenti del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR), Raffaele Fitto e Ryszard Legutko.“Chiediamo che le risorse previste per pagare le indennità giornaliere dei parlamentari europei, che non sono state e non verranno in buona parte utilizzate a seguito delle restrizioni alla partecipazione, delle nuove modalità di voto e delle modifiche all'agenda parlamentare dei prossimi mesi, vengano immediatamente destinate all'acquisto di attrezzature mediche per fronteggiare l’emergenza sanitaria nei vari Stati membri. Ci auguriamo che la proposta possa essere accolta dal Presidente Sassoli e da tutti i gruppi politici ", spiega Raffaele Fitto, co-presidente del Gruppo ECR. Il capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, a nome dell’intera delegazione ha dichiarato: “Ringraziamo Raffaele Fitto per questa iniziativa, perché in un’Europa in cui ancora vediamo prevalere egoismi e miopia, il nostro Gruppo ha dimostrato concretezza e solidarietà”.