Coronavirus, in rialzo la fiducia in Conte. Su di 15 punti post-quarantena

Ancora in rialzo la fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte che raggiunge il 57% (15 punti in più dall'inizio della quarantena) secondo i sondaggi dell'Istituto Ixè per Cartabianca RAI 3 (dati dell'8 aprie 2020). Gli orientamenti di voto questa settimana sono segnati da una sostanziale stabilità: La Lega resta in testa, ma 8 punti sotto il dato delle elezioni Europee, seguita dal PD, che da qualche settimana è risalito proprio al livello decretato dalle urne nel maggio 2019.







Si conferma anche il tendenziale recupero del Movimento 5 Stelle, probabilmente da collegare all'ulteriore balzo del gradimento del premier Conte. Coerente con il dato della Lega, la stazionarietà del gradimento di Salvini (33%), che questa settimana sconta la diffusissima contrarietà (81%) alla proposta di aprire le chiese in occasione della Pasqua.





Persiste una largissima preoccupazione per l'emergenza sanitaria tra gli italiani, che pertanto accettano stoicamente le restrizioni e accolgono con favore anche l'obbligo di mascherine introdotto in diverse regioni (per l'88% è una decisione giusta). Rispetto alle restrizioni, la maggioranza crede che saranno mantenute fino alla metà di maggio, ma per 1 su 5 sono destinate a durare di più, per tutta l'estate o addirittura tutto l'anno.



Se la preoccupazione prevalente è chiaramente di carattere sanitario, non è certo irrilevante l'attenzione ai contraccolpi economici del Coronavirus, principale assillo di 1 italiano su 3 in questa emergenza. Le misure prese dal Governo in ambito economico al momento convincono il 52% degli italiani, mentre il 36% ne mette in dubbio l'efficacia.