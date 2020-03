Coronavirus, Di Maio: "Misure necessarie". Salvini: "Persi troppi giorni"

Coronavirus: Di Maio dopo annuncio Conte, misura necessaria

"Era una misura necessaria da prendere. Perché è evidente a tutti che il governo deve avere una sola priorità: tutelare la salute di ogni singolo cittadino italiano". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali. "E va fatto - aggiunge il ministro - con ogni strumento, ordinario e straordinario. Il coronavirus è una cosa seria, ma forse qualcuno, una piccola parte, non l’ha ben capito. Quindi c’è la necessità di essere categorici, senza mezze misure, e intervenire drasticamente. L’Italia avrà la forza di reagire a questa emergenza. E reagirà. Non molliamo e non abbassiamo la guardia, dimostriamo al mondo intero che siamo forti e che sapremo sconfiggere questo maledetto virus. Mai come oggi serve unità. Siamo una grande nazione", conclude Di Maio.

Coronavirus: Iv, sorprende Conte su facebook in fase delicata

"Per un messaggio alla nazione in una fase così delicata, sorprende che Conte non utilizzi gli strumenti istituzionali come la sala stampa di palazzo Chigi, preferendo tenere tutta Italia (compresa la Rai) incollata alla pagina Facebook personale. Lo ricordi per il futuro". Lo scrive su twitter Marco di Maio di Italia viva, commentando la diretta facebook del premier Giuseppe Conte con cui ha annunciato nuove restrizioni per l'emergenza coronavirus.

Coronavirus: Salvini,ok fabbriche chiuse ma persi tanti giorni

“Finalmente, dopo troppi giorni persi, ci hanno ascoltato sulla chiusura delle fabbriche! Bene, ora andiamo avanti con le altre richieste: mascherine e protezioni per tutti, anno bianco di pace fiscale per imprese e lavoratori per tutto il 2020, sveglia all’Europa e riapertura del Parlamento. Chiudere tutto ciò che non è vitale e insieme celafaremo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte sulle nuove restrizioni decise dal governo.

Coronavirus: Meloni, da Conte piccoli passi, perso tempo

"La politica dei piccoli passi applicata alla pandemia coronavirus. Ennesimo annuncio di Conte, ennesimo decreto in cui si chiude tutto, ma anche no. Tempo, risorse e credibilità persi solo per non dare ragione a chi, come Fratelli d'Italia, proponeva di chiudere tutto due settimane fa".

Coronavirus: FI, Conte mosso in ritardo, ma ora no polemiche

“Lo stop a tutte le attività produttive che non siano strettamente necessarie è un passo in avanti verso la chiusura totale che Forza Italia chiede da settimane. Meglio tardi che mai! Conte si è mosso in ritardo, ma non è il momento delle polemiche. Adesso tutti a casa!”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Coronavirus: Fontana, misure governo necessarie e inevitabili

“Misure necessarie e inevitabili. Finalmente!" Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato i nuovi provvedimenti adottati dal Governo con la restrizione ulteriore delle attività non essenziali su tutto il territorio nazionale. Questo pomeriggio lo stesso governatore lombardo aveva emanato un’ordinanza regionale che andava in questa direzione.