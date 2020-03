Coronavirus: ma Salvini ha diffuso davvero una fake news?

Proprio ieri, da queste colonne, ci lamentavamo del fatto che i media tacessero sul video del TG3 Leonardo che dimostra in modo inoppugnabile di come la Cina crei coronavirus a pochi metri dal mercato da cui si è diffuso il morbo che stiamo affrontando.

Matteo Salvini, a mia insaputa, (l'articolo di Affari era partito in pubblicazione), probabilmente aveva ricevuto un video simile al nostro e stava già strumentalizzando la questione con un post su un noto social. Chiaramente è partita la contraerea delle forze di governo e se notate più che lunghe argomentazioni il termine che utilizzano è un breve e incisivo (quindi manipolatorio) "fake".

Ma ciò che Salvini ha diffuso è davvero una fake news? Una bufala? O è una fake scrivere "fake".

Tutti ci stiamo chiedendo se il "nostro" corona sia stato creato in vitro o se abbia origine naturale e questa seconda ipotesi non è del tutto balzana (quindi non trattasi di complottismo): se ricordate, a febbraio, due biologi cinesi sostenevano la prima ipotesi informando anche che in quel laboratorio ci fosse stata una contaminazione su un collega (https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/02/17/coronavirus-uscito-laboratorio-wuhan_gR57PH36KSpZcqmqwQEliM.html) e perfino i Capi di Stato di Cina e USA si accusano reciprocamente di aver diffuso il covid-19.

Secondo i virologi italiani (e secondo la stragrande maggioranza degli esperti) il Covid-19 è disegnato in modo troppo curato (dalla selezione naturale) per essere stato grezzamente creato in vitro, una spiegazione che personalmente mi convince ma che non scagiona la Cina: l'Iraq fu bombardato per presunte ed inesistenti armi di distruzione di massa e la Cina produce ceppi potenzialmente utilizzabili un domani allo scopo.

La mia opinione quindi è che Salvini, vista la posizione che ricopre, dovesse spendere qualche parola in più rimarcando che quello non è il Covid-19 ma che abbia diffuso un video (TG3 Leonardo) che inchioda effettivamente i cinesi sul creare ceppi pericolosi per l'intera umanità e che senza il suo intervento (sia chiaro, attuato per fini propagandistici e non per amore della verità!) non se ne sarebbe saputo nulla.