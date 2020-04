Coronavirus, Renzi: ‘Il nuovo dpcm è ingiusto, serve discutere in Parlamento’

Matteo Renzi usa parole di fuoco per commentare il nuovo dpcm del 26 aprile, definendolo “uno scandalo costituzionale”. Il leader di Italia Viva vede in questo decreto un’ingiusta soppressione delle libertà personali e chiede che venga discusso in Parlamento: “Ora basta, non possiamo calpestare i diritti costituzionali con un dpcm. Trasformiamo il testo in un decreto e portiamolo in Parlamento”.

Intervistato da 'Repubblica', Renzi afferma: "La ripartenza è lenta. Non si rendono conto che in autunno ci sarà una carneficina di posti di lavoro. Ma in ogni caso il testo è un errore politico, economico e costituzionale. Politico perché delega al comitato tecnico scientifico una scelta che è politica: contemperare i rischi. Lo scienziato ti dice che c’è il coronavirus, il politico decide come affrontarlo. E se in Umbria o Alto Adige non ci sono contagi queste regioni non possono avere le stesse restrizioni della provincia di Piacenza».

Secondo Renzi, "bisogna uscire dalla logica burocratica dei codici ateco e dire: ti do la regola, metti la mascherina, stai lontano un metro, ma poi sei libero. La libertà è il valore più grande: non siamo uno stato etico dove i vigili chiedono se la persona che stai per vedere è una fidanzata stabile o saltuaria. Ma saranno fatti tuoi? Qui siamo alla follia!".

E ancora: "Il presidente del Consiglio non può impattare sulla vita delle persone al punto di definire con dpcm chi puoi vedere". Per il leader di Iv "sarebbe meno peggio un decreto legge: almeno ha garanzie, una discussione parlamentare, il dibattito pubblico, gli emendamenti. Se il dpcm fosse un decreto legge presenterei un emendamento e chiederei l’appoggio del Pd, che ha la stessa sensibilità sulla difesa dei diritti fondamentali".

"Lo dirò giovedì in aula: fuggire dal Parlamento è scelta di rara gravità e trova la sua base in una visione dello Stato paternalistica e irrispettosa delle libertà. Non ho nulla da perdere e considero mio dovere dirlo ad alta voce".