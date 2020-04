Coronavirus, Renzi insiste per aprire Paese e su Orban: "Cacciatelo via da Ue”

Coronavirus, Renzi: "Se non si riapre a ecatombe morti corrisponderà quel lavoro"

Continua il dibattito intorno alla questione di riaprire o meno le attività produttive del Paese. È proprio di poco fa la comunicazione ufficiale del ministro alla Sanità Roberto Speranza, dell’allungamento delle restrizioni fino al 13 aprile. Oltre l’emergenza sanitaria, incombe quella economica, come ribadisce Matteo Renzi, con molti lavoratori che non possono percepire reddito e con altrettanti che ne percepiscono in quantità inferiore rispetto all’ordinario. Ma anche le imprese sono in seria difficoltà.

"Se non apriamo, all'ecatombe dei morti corrisponderà l'ecatombe dei posti di lavoro". Ha afferma di nuovo con forza Matteo Renzi su Radio1 al programma Radio Anch'io. “Penso che noi dobbiamo essere molto seri e rispettare quello che sta accadendo. L'emergenza Covid non finisce domani o tra 3 mesi, ma ce lo porteremo per 2 anni – aggiunge il leader di Italia Viva - riaprire non significa sottovalutare.

“Chi non pensa a quando si riaprirà sottovaluta gli effetti del virus. Dovremo convivere con il virus nei prossimi 2 anni e ci sarà bisogno di gestire chi non ha ancora contratto il virus, bisognerà saper gestire i dati di chi l'ha avuto. Faccio i complimenti al Veneto per la gestione dell'emergenza. Come uscire, come gestire le mascherine, la distanza sociale, tutto questo è un tema vero, io sto dicendo riapriamo con intelligenza e capacità di leggere i dati perché ogni settimana stiamo perdendo 10 miliardi di euro. Se non apriamo, all'ecatombe dei morti corrisponderà l'ecatombe dei posti di lavoro."

E poi ancora sulle scuola: "Quando dico che dobbiamo riaprire le scuole non dico sottovalutiamo il problema Covid. Facciamo i test sierologici a tutti i ragazzi delle terze medie e delle quinte superiori perché penso che sia importante una gestione graduale della riapertura delle scuole altrimenti non si rischia solo l'anno scolastico 2020 ma anche il 2021. Noi ci siamo presi uno tsunami. Non voglio che l'Italia viva per due anni di reddito di cittadinanza."

CORONAVIRUS, RENZI: "IO VORREI CACCIARE L’UNGHERIA DI ORBAN E PORTARE DENTRO ALBANIA"

"Io vorrei cacciare l'Ungheria di Orban che non rispetta i valori democratici e portare l'Albania di Edi Rama autore di un video meraviglioso di solidarietà. Io vorrei un'Europa capace di andare verso gli Stati uniti d'Europa. Ma attenzione a dare all'Europa la colpa di tutto. E' comodo in tempi di crisi trovare un alibi. Se non ci fosse la banca centrale europea noi saremmo già falliti." Così Matteo Renzi, sempre ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch'io. "In emergenza non è chiaro chi deve decidere, il ministro o l'assessore regionale? Questo non va bene. La reazione degli italiani è incredibilmente fantastica, gli italiani si stanno comportando in modo strepitoso.

Coronavirus, Renzi: "Con 12 mila morti serve fare commissione inchiesta"

"Se non si fa una commissione parlamentare d'inchiesta quando ci sono 12 mila morti allora non si fa più". Ha detto Matteo Renzi in mattinata intervenendo in Senato dopo l'informativa del ministro della Salute sull'epidemia coronavirus. "Questo Parlamento dovrà avere un’occasione per riflettere su ciò che non ha funzionato, dalle mascherine ai tamponi", ha affermato il leader di Italia viva.