Coronavirus, Ricciardi: "Se aumenta elezioni e scuola a rischio". E' polemica

Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono "essere a rischio" "se la circolazione del virus riaumenta". Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Universita' Cattolica e consulente del Ministero della salute, durante la trasmissione Agora' Estate, su Rai 3, in merito alla possibilita' di poter svolgere le elezioni nonostante il trend dei contagi da coronavirus sia in rialzo.

"Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si e' rialzata. Da noi - ha proseguito - si e' rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna o la Croazia si e' rialzata moltissimo. In quei Paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora si', e a maggior ragione si potra' votare se tutte le fasce di eta', soprattutto quella tra i 20 e i 40 anni, modificheranno positivamente i propri comportamenti. Se questo viene fatto sicuramente si potra' andare a votare e sicuramente si potra' riprendere la scuola. Se invece questo non succede e la circolazione del virus riaumenta - ha concluso Ricciardi- ci troveremo nelle condizioni, come in altri paesi, in cui queste attivita' sono messe a rischio".

Fase 3, Iv: "Ricciardi? Basta improvvisazione, decide Parlamento"

"Ieri il Cts ci spiegava che potevano decidere di non riaprire le scuole. Oggi un consulente del governo rilancia, oltre a rinviare l'avvio dell'anno scolastico vuole rinviare le elezioni. Ogni giorno si alza uno e spara. Decide il parlamento, basta improvvisazione". Lo scrive Davide Faraone, presidente dei sentori di Italia viva, su twitter.

Fase 3: Toti, rinvio elezioni eversivo. In Liguria si votera'

"Mentre sono in auto leggo sulle agenzie di stampa le dichiarazioni di tal Ricciardi, consulente del Governo, che ventila l'ipotesi di un ulteriore rinvio del voto. Questa eventualita', che non puo' accadere e che trovo eversivo che un signore non eletto da nessuno possa anche semplicemente ipotizzare, sarebbe la dimostrazione che il Comitato tecnico scientifico del Governo e' un'accolita di inetti pericolosi". Lo scrive Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, su facebook. "Tutte le Regioni, di destra e sinistra, avevano chiesto di votare a fine luglio, quando i contagi erano al minimo. Il Governo e i suoi scienziati hanno scelto fine settembre senza ascoltare nessuno e incastrando le votazioni con l'inizio delle scuole - prosegue Toti -. E ora loro stessi vanno in tv a dire che forse non e' stata la migliore decisione. Allora o sono completamente incapaci o in completa malafede. Proprio perche' il Covid non e' finito non si possono tenere 6 Regioni paralizzate, con i consigli sciolti e le giunte senza i poteri per prendere decisioni. In Liguria il 20 settembre si votera'! Questo e' certo. Perche' qualcuno evidentemente piu' del Covid teme il giudizio degli Italiani e vuole usare la mascherina per tappare la bocca ai cittadini piu' che per proteggerli dal virus", conclude il governatore.

Fase 3, FI: "Governo smentisca Ricciardi, minacce inaccettabili"

"Il governo smentisca immediatamente l'ipotesi di un nuovo rinvio delle elezioni fatta stamani dal professor Ricciardi, che e' un suo autorevole consulente. Anche solo accennare a questo rischio costituisce infatti una minaccia inaccettabile alle basi stesse della democrazia. Cosi' come parlare di una mancata riapertura delle scuole semina ulteriore caos nelle famiglie. Il governo non puo' far pagare al Paese i suoi fallimenti". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

CORONAVIRUS, CAMBIAMO: 'GOVERNO SMENTISCA PAROLE RICCIARDI, INTERVENGA QUIRINALE'

''Il governo smentisca immediatamente quanto ha dichiarato il consigliere del ministro della Salute, Walter RICCIARDI, durante la trasmissione di Rai 3 Agora' o e' lecito pensare che sia gia' volonta' dell'esecutivo rimandare l'apertura delle scuole e le elezioni regionali''. Dichiarano in una nota i deputati di Cambiamo con Toti, Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli. ''Basta terrorismo psicologico. L'economia deve riprendere a correre e gli italiani non possono continuare a pagare il prezzo dell'incapacita' di questo governo che non sa come uscire dalla crisi del coronavirus mantenendo l'Italia nell'incertezza e nella paura. Chiediamo l'intervento del Quirinale per porre un freno a questo uso strumentale dell'emergenza da parte di Conte e dei suoi ministri'', concludono.