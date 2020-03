Coronavirus/ Salvini, Meloni e Tajani ad Affaritaliani: "Stop al Mes"

Stop al Mes, il Meccanismo europeo di stabilità che, stando alle dichiarazioni che arrivano da Bruxelles, sembra ormai in dirittura d'arrivo. Su Affaritaliani.it l'appello dei tre leader del Centrodestra - Matteo Salvini (segretario della Lega), Giorgia Meloni (leader di Fratelli d?italia) e Antonio Tajani (vicepresidente di Forza Italia) - al governo e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

MATTEO SALVINI

"Ovvio che il MES (trattato salva banche tedesche) va rinviato, non è questa la priorità per l’Europa, per i cittadini italiani e di ogni altro Paese". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini. Alla domanda su come si stia comportando l'Unione europea nei confronti dell'Italia, vista l'emergenza coronavirus (sia dal punto di vista sanitario che economico), il leader del Carroccio risponde: "Da Bruxelles per ora solo silenzi o vaghe promesse, servono tanti tanti soldi, subito". E ancora l'ex vicepremier ed ex ministro dell'Interno parlando dell'Unione europea: "I soldi si trovarono per aiutare le banche tedesche (300 miliardi) o per finanziare la Turchia (oltre 10 miliardi). Adesso che ha bisogno l’Italia non si può???", conclude.

GIORGIA MELONI

"In questa fase di emergenza l'Europa dovrebbe parlarci di misure per proteggerci dal coronavirus, non di folli trattati e di vincoli. L'Italia deve pensare solo a fronteggiare l'epidemia e a difendere l'economia nazionale: il governo imponga lo stop alla sottoscrizione del Mes". Lo afferma ad Affaritaliani.it la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

ANTONIO TAJANI

"Certamente. Lo dirò oggi al presidente del Consiglio Conte". Con queste parole il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, vista l'emergenza coronavirus, l'approvazione del Mes debba essere rinviata.