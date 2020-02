Coronavirus, "sinistre" e grillini ce l'hanno fatta: ora Italia terzo mondo

Di Marco Giannini

E’ confermato: le cosiddette sinistre e i presunti grillini, quelli al secondo mandato, ce l’hanno fatta, hanno reso l’Italia il terzo mondo! Per anni ci hanno provato con il combinato disposto finanza-economia riuscendoci parzialmente, ma alla fine hanno terminato l’opera con la pandemia! Dopo tanto parlare di Via della Seta il risultato è questo, altro che 5 Giga, abbiamo il meglio che potevano importare, il marchio di una uguaglianza e di una redistribuzione perfetta, quella della miseria, quella della malattia. L’INPS esulta! Finalmente meno vecchi e malati da mantenere (coi soldi messi da parte in una vita di lavoro) e con l’ignoranza che dilaga forse piazzeremo qualche supermanager in più da far bivaccare (ci sono le nomine a breve). Ma state tranquilli, se qualcuno afferma pubblicamente che siamo finiti nella m…. possiamo sempre gridare “fai propaganda!” in una sorta di strategia della tensione versione pestilenza.

Peccato che non trattasi di propaganda quando si afferma una verità e soprattutto quando questa verità non ha avuto pari risalto sui media: 3 Governatori del nord Italia, da cui mi divide tutto, avevano chiesto misure restrittive sul coronavirus (o coronavairus se si vuole utilizzare la pronuncia inglese, come correttamente fatto da Di Maio) quando eravamo ancora in tempo ma sardine e PD invece di dotarsi di sana concretezza hanno gridato al “razzismo”, comportamento perbenista e con la faccina pulita, profumato di lavanda!

In conclusione ho un pensiero al Premier Conte: non una parola di critica verso l'alleato Enrico Rossi, Presidente della Toscana, che in riferimento ai 2500 cinesi di rientro a Prato, dal paese asiatico, aveva minimizzato. Adesso anche tal Governatore ha fatto marcia indietro ma non vorrei che finite alcune feste locali (legate ai suoi centri di potere) saltasse fuori che la Toscana è in piena epidemia! Caro Giuseppe Conte faccia mea culpa ogni tanto e torni da Parolin e da Bergoglio!

Non si governa una pandemia con Rocco Casalino e la sua comunicazione, con le chiacchiere vuote ma autorevolmente espresse, può manipolarci le menti con quelle, ma non le vie respiratorie: cosa è la propaganda e cosa è la libertà...