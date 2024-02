Cossiga e il disturbo bipolare, la figlia: "L'omino bianco e quello nero"

Francesco Cossiga, la depressione e il caso Moro. Ma anche "l'amore" per Margaret Thatcher

Su Francesco Cossiga si è detto e scritto di tutto. Ma ora a raccontare fatti inediti sul padre, ex presidente della Repubblica e protagonista di tanti fatti storici e determinanti della storia politica italiana, è la figlia Anna Maria. "Suo nonno Francesco era massone: trentatré di rito scozzese. Lui no: troppo cattolico. Però andava orgoglioso del nonno". Mentre su Aldo Moro ricorda che "babbo - spiega la figlia di Cossiga ad Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera - era umanamente disperato. Si decise di anteporre lo Stato. Lui era d’accordo, ma fu un colpo terribile. Subito gli venne questo ciuffo di capelli bianchi…".

Anna Maria affronta anche il tema della depressione del padre: "Era bipolare. Lui stesso parlava dell’omino bianco — gioioso, allegro — e dell’omino nero, che vedeva tutto negativo. È una delle tante cose che ha passato anche a me, anche se in forma più leggera. Ma mi ha insegnato anche a non vergognarmi di avere un disagio psicologico". Poi si ammalò: "Nell’ultimo anno vedeva solo nero. Era come se non avesse più voglia di vivere. Veniva un sacerdote, un grande amico ancora adesso, don Claudio Papa, a portargli la comunione. Cadde in coma, poi si svegliò, sembrava potesse riprendersi; invece ebbe una perforazione all’intestino, e se ne andò".

Anna Maria parla anche degli "amori" del padre: "C’era - svela la figlia di Cossiga a Il Corriere - una donna che affascinava mio padre: Margaret Thatcher. Con lei era galante, le mandava fiori, si scrivevano. Rimasero in contatto anche quando lei lasciò il governo. Certo, era una fascinazione politica: la lady di ferro. Stimava molto anche Kohl. Meno Mitterrand. Babbo non era filofrancese, preferiva gli anglosassoni. Era un amerikano con la kappa".