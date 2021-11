Draghi: "Lieve ma costante peggioramento. Prevenire per conservare normalità"

Covid, Draghi: situazione sotto controllo ma in peggioramento. La conferenza stampa del premier



"La situazione italiana è oggi sotto controllo, siamo una delle situazioni migliori d'Europa grazie essenzialmente alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole". Ma "la nostra situazione è in lieve ma costante peggioramento". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato le nuove misure anti Covid.



Draghi: ho fatto la terza dose del vaccino - Mario Draghi ha già fatto la terza dose del vaccino. Il premier lo ha detto rispondendo ad una domanda in conferenza stampa. "Se ho prenotato la terza dose? L'ho fatta!".



Covid, Draghi: governo unanime, compattezza è importante - Nella maggioranza "quelle che sembravano essere diversità di posizioni prima del Cdm sono sparite e la decisione è stata unanime. E' importante per ricucire la contrapposizione tra chi si vaccina e chi no che il governo sia compatto, non ci siano cedimenti, posizioni un po' diverse, come abbiamo visto purtroppo tante altre volte nella storia italiana". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Infatti, per Draghi, "la mancanza di compattezza viene usata come scusa per l'evasione dall'obbligo, la tensione, sembra quasi giustificarsi perchè ci sono persone che non la pensano come gli altri".



Vaccini, Draghi: non criminalizzare ma convincere - Sui vaccini "non bisogna sottovalutare la diversità di vedute, né criminalizzare. Bisogna continuare cercando di capire e convincere, non credo che ci siano molte alternative". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.



Draghi: dati su terza dose incoraggianti, grazie a italiani - "Voglio ringraziare tutti gli italiani che hanno aderito con grande partecipazione" alla campagna vaccinale "e che ora stanno aderendo con uguale partecipazione alla terza dose, i numeri sono molto incoraggianti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.



Draghi: la situazione nei Paesi confinanti è molto grave - Nel momento in cui la situazione italiana è ancora sotto controllo ci sono "eventuali rischi" perchè "vediamo una situazione all'esterno molto grave, in Paesi con noi confinanti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.



Dl Covid, Draghi: vogliamo prevenire per conservare normalità - "Più che concentrarmi sui rischi lo spirito di questi provvedimenti è che vogliamo prevenire per preservare, per conservare, vogliamo essere molto prudenti per evitare rischi e riuscire a conservare quello che gli italiani si sono conquistati quest'anno". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Cdm. "Gli italiani hanno reagito, abbiamo ricominciato a essere normali, vogliamo conservare questa normalità, non vogliamo rischi a questa normalità - ha aggiunto - Con questo spirito abbiamo fatto i provvedimenti presi, guardando al desiderio di continuare a essere aperti, andare in giro, divertirsi, acquistare, combattere la povertà, mandare i ragazzi a scuola, contenti".



Draghi: copertura vaccino si affievolisce, per questo richiamo - La stagione invernale sta iniziando e "la copertura vaccinale del ciclo comincia ad affievolirsi. Per questo abbiamo deciso di anticipare la terza dose a cinque mesi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa.



Green Pass, Speranza: obbligo vaccino per militari e personale scuola - Il Super Green Pass estende "l'obbligo della vaccinazione già vigente per alcune categorie", come "il personale sanitario e tutti i lavoratori delle Rsa", a nuove categorie, ovvero "al personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, alle forze dell'ordine, ai militari e anche a tutto il personale scolastico. Inoltre l'estensione dell'obbligo riguarderà anche la terza dose o il richiamo". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa per spiegare le nuove misure sul Green Pass approvate in Consiglio dei ministri.



Gelmini: decreto super green pass è per tenere aperto il Paese - "E' un provvedimento che vuole tenere aperto il Paese, non vogliamo tornare ai lockdown e ai ristori". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionale Mariastella Gelmini in conferenza stampa.